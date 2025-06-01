人民网北京6月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近期，水利部统筹协调七大流域防汛部门进行基于实战和特大洪水情况下的调度演练，5月底前先后完成了2025年长江、黄河、淮河、海河、珠江、松辽、太湖流域防洪调度演练。

水利部相关负责人表示演练过程中，各参演单位不提前预置演练场景，不预设演练脚本，根据洪水演进过程，分析研判洪水风险隐患，现场会商讨论防洪调度策略，部署防御措施和险情应急处置工作，真正做到无脚本、实战化。通过演练，有效检验了超标准洪水情景下雨水情监测预报、决策支持、调度指挥和突发事件应急处置能力，同时也进一步提升了流域管理机构与地方及部门间的防汛协调联动能力。

上述负责人表示，下一步，将继续优化防洪“四预”系统洪水预报调度一体化、“正向-逆向-正向”推演、洪水风险评估等功能，不断提高水工程联合调度水平和指挥决策能力，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：孙红丽、高雷)

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