人民网北京6月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月1日起，我国全面进入汛期，南方地区进入主汛期。

水利部预报，6—8月，黄河中下游、淮河流域北部、海河流域、松辽流域、珠江流域沿海地区等降水偏多，长江流域中游洞庭湖鄱阳湖水系、浙闽地区等降水偏少。黄河中下游、淮河流域沂沭泗水系、海河流域漳卫河子牙河大清河永定河、松辽流域辽河浑太河和松花江吉林段等可能发生较大洪水，长江中游干流沿线及洞庭湖鄱阳湖水系、浙江钱塘江和福建闽江、新疆伊犁河等区域可能出现阶段性干旱。

水利部相关负责人介绍，3月15日入汛后，水利部即全面进入汛期工作状态，实行24小时值班值守，密切监视雨水情态势，滚动会商研判，及时发布预警，指导地方落实落细水工程调度等各项防御措施，有力应对南方地区等多轮强降雨过程和局地干旱。

上述负责人表示，进入主汛期，局地暴雨洪水等极端天气事件发生几率加大，防汛任务艰巨。水利部强化预警和应急响应联动，靶向发布洪水、山洪灾害等预警信息直达一线，及时启动应急响应，落实与响应等级匹配的各项防御措施，派出工作组、专家组赴一线协助指导。科学调度水工程，滚动开展“正向—逆向—正向”数字推演，以流域为单元强化水工程统一联合调度，充分发挥骨干水库拦洪、削峰、错峰作用，按规定启用蓄滞洪区蓄洪滞洪，确保防洪安全。

(责编：孙红丽、高雷)

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