水利部：我国南方地区6月1日进入主汛期
2025年06月01日16:58 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月1日起，我国全面进入汛期，南方地区进入主汛期。
水利部预报，6—8月，黄河中下游、淮河流域北部、海河流域、松辽流域、珠江流域沿海地区等降水偏多，长江流域中游洞庭湖鄱阳湖水系、浙闽地区等降水偏少。黄河中下游、淮河流域沂沭泗水系、海河流域漳卫河子牙河大清河永定河、松辽流域辽河浑太河和松花江吉林段等可能发生较大洪水，长江中游干流沿线及洞庭湖鄱阳湖水系、浙江钱塘江和福建闽江、新疆伊犁河等区域可能出现阶段性干旱。
水利部相关负责人介绍，3月15日入汛后，水利部即全面进入汛期工作状态，实行24小时值班值守，密切监视雨水情态势，滚动会商研判，及时发布预警，指导地方落实落细水工程调度等各项防御措施，有力应对南方地区等多轮强降雨过程和局地干旱。
上述负责人表示，进入主汛期，局地暴雨洪水等极端天气事件发生几率加大，防汛任务艰巨。水利部强化预警和应急响应联动，靶向发布洪水、山洪灾害等预警信息直达一线，及时启动应急响应，落实与响应等级匹配的各项防御措施，派出工作组、专家组赴一线协助指导。科学调度水工程，滚动开展“正向—逆向—正向”数字推演，以流域为单元强化水工程统一联合调度，充分发挥骨干水库拦洪、削峰、错峰作用，按规定启用蓄滞洪区蓄洪滞洪，确保防洪安全。
(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部组织完成2025年长江等流域防洪调度演练
- 人民网北京6月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近期，水利部统筹协调七大流域防汛部门进行基于实战和特大洪水情况下的调度演练，5月底前先后完成了2025年长江、黄河、淮河、海河、珠江、松辽、太湖流域防洪调度演练。 水利部相关负责人表示演练过程中，各参演单位不提前预置演练场景，不预设演练脚本，根据洪水演进过程，分析研判洪水风险隐患，现场会商讨论防洪调度策略，部署防御措施和险情应急处置工作，真正做到无脚本、实战化。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开