人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）端午节假期期间，浙江嘉兴快递企业开通“嘉兴粽子专线”、上线智慧驿站，将配送时间缩短2至3小时；湖北崇阳村民轻点手机，将包好的手工粽放进无人快递车，自动驶向县物流中心；贵州仁怀快递企业应用特制保温箱等专业保鲜设备，让粽子新鲜抵达消费者手中。

这个端午假期，邮政快递企业织密粽香寄递网，更好服务端午“舌尖经济”。智能收投、智能分拣、智能仓储、智能运输等现代技术装备在行业加快普及应用，进一步满足了人民群众节日寄递的需求。

记者从国家邮政局获悉，端午节假期，全国邮政快递业共揽收快递包裹15.11亿件，同比增长19.4%。数据不仅折射出假日经济十足的活力，也为邮政快递业不断强化创新发展、更好服务生产生活写下生动注脚。

国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任刘江表示，年中旺季，邮政快递业正以服务创新迎接新的挑战。企业运用信息技术培育新产品新服务，加快无人车规模化应用和无人驿站建设，服务便捷性不断提高；冷链仓储、运输、配送等全链条服务管理体系加快建设，农产品寄递损耗逐步降低；县级分拨自动化和乡镇网点标准化加快实现，农村寄递服务能力有效提升。

随着夏季到来，荔枝、枇杷、樱桃、杨梅等生鲜时令商品进入销售旺季。邮政快递业在运输网络、产销撮合、科技赋能、全场景解决方案等多方面不断升级技术及服务，特色产品寄递步伐不断加快。

在山东菏泽，菏泽至鄂州鲜花全货机航线开通，助力“菏泽花”卖向全国、香飘世界；在广西南宁，快递网点水果直发分拨中心，分拨中心专设水果卸货口，收转协同打通水果寄递“高速公路”；在云南宣威，快递“云仓”汇集各种新鲜农产品，通过“大物流+务工车间”模式，高原特产融入全国大市场；在四川汉源，无人机仅用7分钟便将樱桃从山上果园送到山下收货点，为果农开通稳定高效的“空中运输走廊”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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