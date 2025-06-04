人民网记者 乔雪峰

去龙舟文化发源地湖南汨罗，参与江灯祈福、包牛角粽，感受屈原故里的文化厚重感；在贵州镇远古镇的苗侗龙舟赛结束后，“抢鸭子”活动让游客在欢笑声中体验传统趣味；在广东佛山，看龙舟竞渡、体验划龙舟、游龙集市等活动沉浸式带旅客感受传统文化魅力……

作为传统的民俗大节，沉浸式旅游过节，感受地方民俗成为今年端午文旅消费的核心亮点。

记者从交通运输部获悉，5月31日至6月2日（端午节假期），全社会跨区域人员流动量65370万人次，日均21790万人次，同比（端午假期）增长2.5%。这一数据背后，是多元出行方式的协同发力与文旅消费的蓬勃生机。

具体来看，铁路、公路、民航客运量均实现增长。铁路客运量4803万人次，日均1601万人次，同比增长4.3%。公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）59732万人次，日均19911万人次，同比增长2.4%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量48689万人次，日均16230万人次，同比增长2.5%；公路营业性客运量11043万人次，日均3681万人次，同比增长2.4%。水路客运量273万人次，日均91万人次，同比下降6.8%。民航客运量563万人次，日均188万人次，同比增长1.7%。

出行热潮的背后，是文旅消费的深度融合与创新升级。专家认为，民俗体验正在成为文旅消费的新流量密码。非遗+民俗、地方特色文化活动+民俗，助力越来越多的“非主流”目的地走向大众视野，吸引了越来越多游客。

今年端午恰逢六一儿童节，双节叠加拉动亲子游火热。多孩家庭、有娃家庭结伴出行成为端午小长假出游新趋势。越来越多的酒店和景区开发“多孩友好”产品，满足精细化需求。有酒店为多孩出行的家庭打造双层儿童床、小帐篷和独立游戏空间等；有些景区还推出双排儿童车租赁、多孩优惠等政策，有效拉动了消费。

端午节的尾巴是暑期游的开始。大学生躲避小学生，提前抢跑暑期档，他们的出行高峰从端午后持续到7月10日左右。毕业旅行已在路上，尤其是暑期出境游预订已明显增多，热门出境游城市酒店预订同比增长近七成。

端午过后，暑期研学预订也已启动。相比往年的“学府”研学热，今年暑期“自然派”研学更受欢迎，大家喜欢在“做”中学。能够亲身去体验，“在做中学”的自然探索类、非遗类项目受到更多喜爱。如川西徒步、贵州探洞、呼伦贝尔草原等线路热度高。出境研学市场看，日本、新加坡、英国比较受欢迎。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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