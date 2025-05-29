全球超五分之一海洋颜色变暗
2025年05月29日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：全球超五分之一海洋颜色变暗
科技日报北京5月28日电 （记者张佳欣）英国普利茅斯大学研究人员在最新一期《全球变化生物学》杂志上报告称，过去20年间，全球超过五分之一的海洋（面积超过7500万平方公里）的颜色都变得越来越暗。他们担心这种趋势将对海洋生物产生严重影响。
当海洋光学性质发生变化，透光层深度变浅时，就会出现海洋变暗现象。透光层是90%海洋生物的栖息地，也是阳光和月光驱动生态相互作用的地方。
研究人员结合卫星数据和数值模拟，分析了全球透光层深度的年度变化。结果发现，2003年至2022年间，全球21%的海洋，包括大片沿海区域和开阔海域，颜色都变暗了。
此外，超过9%的海洋区域（面积超过3200万平方公里，与非洲大陆面积相当）透光层深度减少了50多米，而2.6%的区域透光层深度减少了100多米。
情况并非只有海洋颜色变暗这一种。过去20年里，约10%的海洋区域（面积超过3700万平方公里）透光层深度变浅了。
虽然这些变化带来的确切影响尚不完全清楚，但研究人员表示，这些变化会破坏海洋食物网，改变物种分布，并削弱海洋维持生物多样性和调节气候的能力。近岸海洋与人类活动最为密切，因此尤其脆弱，其恢复力对生态健康和人类福祉都至关重要。
(责编：杨曦、陈键)
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