人民网北京5月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局公布今年新一批中国企业信用指数。第一季度中国企业信用指数为160.81，企业信用水平增势良好，高质量发展向新向好。其中，3月中国企业信用指数为161.22。

市场监管总局发布数据显示，今年一季度中国企业信用指数较2024年第四季度提高0.97点，企业信用指数总体增势良好。其中，3月中国企业信用指数较2月上升0.49点，全国企业信用水平稳定增长。

数据还显示，今年第一季度信用指数排名前五的省（区、市）分别为安徽、浙江、江苏、北京、陕西；各省份第一季度指数较去年第四季度环比普遍提升，其中，新疆环比增幅较大，排名回升，信用状况积极改善。3月信用指数排名前五的省份分别为安徽、陕西、浙江、江苏、北京。各省份3月企业信用水平普遍高于2月。总体呈现区域企业信用水平稳中有升态势。

从行业来看，第一季度信用指数排名前五的行业分别为金融业，电力热力燃气及水生产和供应业，教育，水利、环境和公共设施管理业及建筑业。与2024年第四季度相比，农、林、牧、渔业指数涨幅最大，连续5个月保持稳步增长，指数上升约1.6个百分点。3月大部分行业指数较上月有所升高。总体来看，行业企业信用建设稳步推进。

(责编：王连香、高雷)

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