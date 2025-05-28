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主项目全容量并网发电 万里长江首个“零碳岛”投运

2025年05月28日18:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）位于江西省彭泽县的100兆瓦棉船岛风电项目27日全容量并网发电，标志着棉船岛清洁能源供应体系基本建成，成为长江流域首个实现规模化可再生能源供电的“零碳岛”。

“作为‘零碳岛’主项目，棉船风电项目不仅可以满足全镇3.2万居民用电需求，还可向岛外输送98兆瓦以上绿色电力。”国家电投江西核电新能源部副经理冯成介绍，项目年发电量达2.44亿千瓦时，相当于年节约标准煤9.6万吨、减排二氧化碳24万吨，将提升彭泽县清洁能源使用比例，解决棉船镇孤岛单电源供电问题。

棉船岛风电项目全容量并网发电。受访者供图

棉船岛风电项目全容量并网发电。受访者供图

九江市彭泽县发改委主任汪志发介绍，棉船“零碳岛”项目将实现年等效减碳30万吨，带来约500个就业岗位。岛上将建设零碳公园、零碳5G基站、万亩绿能蔬菜产业园、“清洁能源+有机农业”研学基地等，推动居民生活清洁化、低碳化。

此前，国家电投集团与水利部长江水利委员会签订战略合作协议，携手地方政府，探索将“风、光、储、氢、农、渔、旅”等资源结合，助力长江经济带绿色发展。

“目前，我们自主研发的10台无铁芯永磁风光互补智慧路灯已投入使用，较原太阳能路灯照明亮度提升60%，光照时间每天延长2小时；棉船镇政府及码头停车场1500平方米光伏车棚可为80台电动车充电，年发电量预计32万千瓦时，减排二氧化碳87吨；岛上同步配备30台充电桩，为电动车辆提供绿色动能，并设置太阳能应急充电座椅，便利居民生活。”冯成表示，未来，棉船岛将构建“能源供给—民生改善——生态优化”闭环体系，探索内河岛屿低碳转型路径。

(责编：王连香、高雷)
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