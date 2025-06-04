人民网北京6月4日电 （记者黄盛）6月3日，深圳证券交易所公告表示，将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本进行定期例行调整。此外，5月30日，上海证券交易所发布公告表示，将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。

据介绍，本次深市指数调整将于2025年6月16日正式实施，深证成指将更换20只样本，调入主板、创业板公司各10家；创业板指将更换8只样本，创业板50将更换5只样本，深证100将更换3只样本，调入主板公司1家，创业板公司2家。

记者了解到，深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家2024年实现收入、盈利双增长。创业板指样本公司“十四五”以来营业收入、净利润复合增长率为21%、14%，基本面增长强劲。深证100是深市旗舰指数，汇聚新质蓝筹企业，大盘成长特征鲜明，样本公司2024年以不到深市4%的样本数量，贡献了深市36%的营业收入、77%的净利润。创业板50样本公司中，约五成2024年净利润同比增长超10%。

另据了解，在上证指数体系调整方面，上证380、上证580指数分别定位为“沪市中盘”“沪市小盘”，采用流动性筛选与总市值选样的主流宽基指数框架，并引入ESG筛选条件，强调入选样本质地。修订后的上证380指数代表性提升，样本市值覆盖度14.7%，较优化前提升约1个百分点；行业分布优化，样本在传统行业、新兴产业领域权重占比基本持平；指数稳定性提升，近3年平均样本自然周转率为13.8%。上证580样本权重中分别约三成、四成、五成、六成属于科创板、专精特新、民营经济、新兴产业，展现出较为突出的小盘创新属性。

本次优化及新发后，上交所形成“上证50、上证180、上证380和上证580”的上证旗舰宽基指数体系，分别表征沪市超大盘、大盘、中盘、小盘，样本合计1140只，对沪市证券数量覆盖率50%，市值覆盖率近90%。

业内人士认为，指数化投资以其高效透明、费用低廉、风险分散的特点，吸引了大量投资者参与。同时，证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》提出，推动资本市场指数化投资规模和比例明显提升，加快构建公募基金行业主动投资与被动投资协同发展、互促共进的新发展格局。市场实际需求与政策导向相结合，形成了对指数化投资的强大需求。指数化投资将更加聚焦于战略性新兴产业，如人工智能、新能源、高端制造等，通过优化指数标的，引导资金流向高成长性行业。

中信建投表示，4月工业企业利润改善，“两新”与消费激励政策兑现程度良好，拉动下游消费增长，同时支撑中游设备制造业，5月PMI制造业整体景气回暖，出口订单反弹，新动能和消费品表现突出，中国基本面的韧性将为市场提供底部支撑。

也有业内人士表示，持续完善、丰富A股指数体系，可以为市场提供更多样化的投资标的和参考工具，鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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