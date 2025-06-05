生态文明建设功在当代、利在千秋。今日，生态环境部发布《2024中国生态环境状况公报》显示，2024年，全国生态环境质量持续改善，环境安全形势保持稳定，公众生态环境满意度连续4年超过90%。“美丽中国我先行”，在2025年六五环境日到来之际，让我们通过9组海报，一览我国生态文明建设的突出成就，看见生机盎然、和美共生的美丽中国。