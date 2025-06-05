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商务部：中方反对美301关税的立场是明确的、一贯的

2025年06月05日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电（记者孙红丽）6月5日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，美国贸易代表办公室6月1日宣布，延长对中国在技术转让、知识产权和创新方面的行为、政策及做法的301调查中的豁免期限。豁免期限原定于2025年5月31日到期，现已延长至2025年8月31日。商务部对此有何评论？

对此，商务部新闻发言人何咏前表示，中方反对美301关税的立场是明确的、一贯的。美301关税措施是典型的单边主义和贸易保护做法。此前，世贸组织专家组已裁决美301关税措施违反世贸规则。美301关税措施最终成本由美国企业和消费者承担，这是典型的“损人不利己”行为。

“我们敦促美方彻底取消包括301关税在内的各种对华限制措施，与中方共同维护日内瓦经贸会谈共识精神，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。”何咏前说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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