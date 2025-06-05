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商务部回应美方提高钢铝关税：将严重扰乱全球产业链供应链稳定

2025年06月05日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电（记者孙红丽）6月5日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%。发言人对此有何评论？

对此，商务部新闻发言人何咏前表示，中方已多次强调，232关税是典型的单边主义和保护主义行径，早已被世贸组织争端解决机制裁定违反世贸规则。此次美方再一次提高钢铝及其衍生制品关税，不仅损人害己，无助于维护产业安全，还将严重扰乱全球产业链供应链稳定，美方做法已遭到多个国家反对。

中方敦促美方尊重经济规律，摒弃零和思维，停止泛化和滥用国家安全概念，与各方一道维护以规则为基础的多边贸易体制，通过平等对话解决各自关切，共同维护全球产业链供应链稳定。

(责编：孙红丽、吕骞)
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