油烟治理“智净之道”：中国厨电的全球突围
厨房作为家庭生活的核心场景，长期存在一个被忽视的“隐形污染源”——厨房油烟。研究表明，厨房油烟的危害不亚于二手烟，长期暴露可能诱发呼吸系统疾病、心血管问题甚至肺癌风险。
前不久，方太和苏宁易购在南京新街口联合发起了“游烟停”公益快闪行动，让公众直观感知厨房油烟的隐形危害。现场通过巨风挑战赛等可视化实验，展现方太油烟机在极端风阻下的高效排烟性能，推动公众对厨房排烟认知升级。
方太和苏宁易购联合发起"游烟停"公益快闪行动。（主办方供图）
随着《健康中国行动（2019-2030年）》深入推进，家庭健康场景成为战略落地的重要维度，而厨电产业正以技术创新回应这一需求，推动“厨房经济”从功能消费向健康科技升级。
以三重突围构建厨电产业创新范式
工信部《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024 版）》将包括烹饪场景在内的智慧家务纳入八大应用场景，为行业发展提供了清晰指引。以技术创新回应中式厨房健康需求，成为产业升级的重要方向。
如果说技术创新是中国厨电产业升级的战略，那么战术的核心就在于构建适配产业升级的创新范式。
这种创新范式的精髓在于扎根中国家庭。方太通过组建专业调研团队，深入全国调研，开展上千次模拟实验，建立中式烹饪油烟扩散数据库，自主研发近吸、智能、低吸等多种烟机形态，打造适合中国家庭的“不跑烟”油烟机。
这种创新范式的关键在于掌握核心技术。据国家知识产权局数据，2024年，我国共授权发明专利104.5万件，同比增长13.5%。方太等企业累计获得超15000件国内授权专利，烟机品类专利超4000件，其嵌隐升降Y系列通过嵌隐设计、全域净烟和智能场景三大升级，重新升级了“好油烟机”的技术标杆——极致掌控力、智感调节力与恶劣环境征服力的三重突破。
这种创新范式的核心在于定义国际标准。当中国厨房实践积累到临界点，产业开始将本土经验转化为全球规则。以方太主导修订的IEC吸油烟机国际标准的历程为例，2001年，方太发明的近吸式油烟机因不符合国际标准而出口遇阻，此后，企业历时8年开展上千组实验，最终用详实数据推动中国标准成为国际规范。
民营企业大显身手大有作为
随着“健康中国”战略持续深化，厨房环境治理成为检验民生获得感的重要标尺。中国厨电产业不仅实现了产品性能的飞跃，更肩负起守护公众健康的社会责任。
从更深层次来看，厨房呼吸健康攻坚战的深层意义，在于验证了中国民营企业转型升级的核心方法论。中国厨电产业的升级不仅是市场选择，更是对全球厨房生态的重构。正如方太的实践所示，以国家战略锚定方向、以本土场景赋能技术、以全球视野开拓市场，是中国企业从“解决中国问题”到“贡献世界方案”的必由之路。
民营经济是高质量发展的重要基石，民营企业更是发展新质生产力的核心力量。当前，我国民营企业数量呈现快速增长态势。据市场监管总局数据，截至2025年1月底，我国民营企业数量5670.7万户，是2012年民营企业数量的5.2倍。国家高新技术企业中，民营企业从2012年的2.8万家增长至42万多家，占比由62.4%扩大至92%以上。
从厨房油烟的治理到全球标准的制定，中国民营企业正以新质生产力推动高质量发展。在“健康中国”与“制造强国”的战略交汇点上，中国厨电产业的突围，不仅是一场家庭呼吸健康的攻坚战，更是一条依托创新引领全球产业变革的康庄大道。
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