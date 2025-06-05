人民网北京6月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，经省级工业和信息化主管部门推荐、专家评价、网上公示等程序，工业和信息化部确定了传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单（第一批），包括北京二锅头清香型白酒、哈尔滨红肠、江西山茶油、云南小粒咖啡等39个地方特色食品产业及其所在传统优势食品产区。

工业和信息化部消费品工业司表示，传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单是中国消费名品方阵重要组成部分，请各地工业和信息化主管部门加大对列入名单的特色产区和产业的指导支持力度，切实做好产区建设和产业培育工作，同时加强对特色食品生产企业和产品的宣传推广，营造“百花齐放”的食品产业发展格局。

图片来源：工业和信息化部消费品工业司

(责编：申佳平、吕骞)

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