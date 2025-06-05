人民网记者 黄盛

从清算网络的“毛细血管”，到实体经济的“神经末梢”，再到金融科技的“前沿阵地”，人民币国际化正以多维立体的方式稳慎扎实推进。当前，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，“朋友圈”不断扩大，“国际范儿”愈浓。

筑根基 完善跨境清算基础设施

人民币国际化的稳慎扎实推进，离不开高效安全的跨境支付清算体系作为支撑。

CIPS（人民币跨境支付系统）网站数据显示，截至今年5月下旬，CIPS共有171家直接参与者，1500家间接参与者，其中亚洲1094家（含境内560家），欧洲259家，非洲59家，北美洲35家，南美洲33家，大洋洲20家。

在业内人士看来，人民币清算网络的拓展，是对全球货币格局多元化需求的回应。通过这一制度，中国不仅为离岸市场提供了流动性支持，也通过本地化服务培育了经营主体的人民币使用习惯。

据介绍，中国银行全球一体化支付清算体系建设积极融入国家发展大局，在“一带一路”、金砖国家等重点区域境外清算系统广泛布局，持续完善跨境人民币清算服务体系。

中国银行在阿根廷为锂资源开发企业开立人民币结算账户，助力中国新能源企业完成人民币直接投资；成为马来西亚国家支付平台公司的中马跨境二维码支付业务唯一中资结算银行，服务中马经贸往来；在刚果（金）为中资“走出去”企业发放首笔3000万元人民币贷款，实现人民币资金在中刚双边贸易中的循环使用。

有业界人士表示，要进一步遵循“尊重市场顺应需求、循序渐进风险可控”的原则，不断完善人民币跨境使用制度安排和基础设施建设，推进金融市场双向开放，为境内外主体持有和使用人民币营造更加良好的政策环境。

拓场景 深化实体经济服务

服务实体经济是人民币国际化的初心与使命。

前不久，中国人民银行与巴西中央银行签署了《中国人民银行与巴西中央银行人民币/雷亚尔双边本币互换协议》。中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔，协议有效期五年，经双方同意可以展期。

回溯到2023年10月2日，中国银行为巴西一家纸浆企业办理了人民币信用证贴现业务，并即时将人民币兑换为巴西货币雷亚尔转入企业账户。这次交易是中巴贸易实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操的有益实践。

业内人士表示，从我国视角出发，自2008年全球金融危机后，部分国家之间使用本币进行结算的需求上升，中国人民银行便与境外央行或货币当局陆续开展双边本币互换协议签署工作。两国企业可以直接使用本币进行结算，降低了汇率风险、节约了汇兑成本，从而推动双边贸易和投资的增长。

专家认为，实体经济中的人民币使用是国际化的“底层逻辑”。当企业在原材料采购、产品销售、投资并购中主动选择人民币结算时，人民币便进一步具备了“货币锚”的功能

广合作 开拓国际化新路径

数字经济时代，金融科技成为人民币国际化的新引擎。

眼下，中国人民银行积极推动数字人民币试点及mBridge（多边央行数字货币桥）项目，探索跨境支付的“中国方案”；国家外汇管理局通过优化跨境投融资登记、试点跨境理财通等政策，便利跨境人民币流动。

业内人士表示，数字人民币与mBridge项目通过技术创新，实现了跨境支付的“去中介化”和实时清算，降低了跨境汇款的耗时与成本。

作为mBridge项目的参与者，中国银行总行及境内外分支机构累计完成交易笔数和金额均居同业前列。其中，中国银行助力阿联酋央行实现首笔“数字迪拉姆”跨境支付，该成果被写入中阿联合声明；中银香港参与香港金管局Ensemble项目，完成代币化货币市场基金交易的概念验证。

专家表示，随着我国高水平对外开放的推进，以及数字经济与绿色经济的蓬勃发展，具有“国际范儿”的人民币在服务实体经济、促进全球治理变革中发挥着更重要的作用，为各国提供更多市场化、多元化的货币选择。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经