打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民币“国际范儿”愈浓：筑根基、拓场景、广合作

人民网记者 黄盛
2025年06月05日08:59 | 来源：人民网
小字号

从清算网络的“毛细血管”，到实体经济的“神经末梢”，再到金融科技的“前沿阵地”，人民币国际化正以多维立体的方式稳慎扎实推进。当前，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，“朋友圈”不断扩大，“国际范儿”愈浓。

筑根基 完善跨境清算基础设施

人民币国际化的稳慎扎实推进，离不开高效安全的跨境支付清算体系作为支撑。

CIPS（人民币跨境支付系统）网站数据显示，截至今年5月下旬，CIPS共有171家直接参与者，1500家间接参与者，其中亚洲1094家（含境内560家），欧洲259家，非洲59家，北美洲35家，南美洲33家，大洋洲20家。

在业内人士看来，人民币清算网络的拓展，是对全球货币格局多元化需求的回应。通过这一制度，中国不仅为离岸市场提供了流动性支持，也通过本地化服务培育了经营主体的人民币使用习惯。

据介绍，中国银行全球一体化支付清算体系建设积极融入国家发展大局，在“一带一路”、金砖国家等重点区域境外清算系统广泛布局，持续完善跨境人民币清算服务体系。

中国银行在阿根廷为锂资源开发企业开立人民币结算账户，助力中国新能源企业完成人民币直接投资；成为马来西亚国家支付平台公司的中马跨境二维码支付业务唯一中资结算银行，服务中马经贸往来；在刚果（金）为中资“走出去”企业发放首笔3000万元人民币贷款，实现人民币资金在中刚双边贸易中的循环使用。

有业界人士表示，要进一步遵循“尊重市场顺应需求、循序渐进风险可控”的原则，不断完善人民币跨境使用制度安排和基础设施建设，推进金融市场双向开放，为境内外主体持有和使用人民币营造更加良好的政策环境。

拓场景 深化实体经济服务

服务实体经济是人民币国际化的初心与使命。

前不久，中国人民银行与巴西中央银行签署了《中国人民银行与巴西中央银行人民币/雷亚尔双边本币互换协议》。中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔，协议有效期五年，经双方同意可以展期。

回溯到2023年10月2日，中国银行为巴西一家纸浆企业办理了人民币信用证贴现业务，并即时将人民币兑换为巴西货币雷亚尔转入企业账户。这次交易是中巴贸易实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操的有益实践。

业内人士表示，从我国视角出发，自2008年全球金融危机后，部分国家之间使用本币进行结算的需求上升，中国人民银行便与境外央行或货币当局陆续开展双边本币互换协议签署工作。两国企业可以直接使用本币进行结算，降低了汇率风险、节约了汇兑成本，从而推动双边贸易和投资的增长。

专家认为，实体经济中的人民币使用是国际化的“底层逻辑”。当企业在原材料采购、产品销售、投资并购中主动选择人民币结算时，人民币便进一步具备了“货币锚”的功能

广合作 开拓国际化新路径

数字经济时代，金融科技成为人民币国际化的新引擎。

眼下，中国人民银行积极推动数字人民币试点及mBridge（多边央行数字货币桥）项目，探索跨境支付的“中国方案”；国家外汇管理局通过优化跨境投融资登记、试点跨境理财通等政策，便利跨境人民币流动。

业内人士表示，数字人民币与mBridge项目通过技术创新，实现了跨境支付的“去中介化”和实时清算，降低了跨境汇款的耗时与成本。

作为mBridge项目的参与者，中国银行总行及境内外分支机构累计完成交易笔数和金额均居同业前列。其中，中国银行助力阿联酋央行实现首笔“数字迪拉姆”跨境支付，该成果被写入中阿联合声明；中银香港参与香港金管局Ensemble项目，完成代币化货币市场基金交易的概念验证。

专家表示，随着我国高水平对外开放的推进，以及数字经济与绿色经济的蓬勃发展，具有“国际范儿”的人民币在服务实体经济、促进全球治理变革中发挥着更重要的作用，为各国提供更多市场化、多元化的货币选择。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民币“国际范儿”愈浓：筑根基、拓场景、广合作
　　从清算网络的“毛细血管”，到实体经济的“神经末梢”，再到金融科技的“前沿阵地”，人民币国际化正以多维立体的方式稳慎扎实推进。当前，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，“朋友圈”不断扩大，“国际范儿”愈浓。…
一季度末科技型中小企业获贷率49.6%
　　在福建厦门，普适性高、服务范围广的“信用快贷”“抵押快贷”为中小微企业量身定制金融方案，更好满足不同行业、不同特征的科技型小微企业的融资需求。 在湖北武汉，高额度、低利率的“善新贷”，为满足小微企业融资需求而打造，解决小微科创企业抵押物不足、研发投入多、产品周期长、资金需求大的难题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部