光大银行持续培育绿色金融特色化竞争优势 助力社会绿色转型
“我们一直非常重视碳排放和绿色生产。正因为此，光大银行向我们发放500万元的低息流动资金贷款。”深圳市某模具有限公司相关负责人表示。这笔贷款也是光大银行落地的全行首笔“降碳贷”。
据悉，“降碳贷”是中国人民银行深圳市分行指导辖内金融机构，围绕深圳企业碳账户开发的新型信贷服务模式。对绿色低碳、碳减排效果显著的企业，金融机构在贷款利率、期限、额度、抵质押方式等方面给予差异化优惠，通过将贷款利率与企业减排效果等指标挂钩，为企业碳减排贡献精细化“定价”，精准激励企业绿色低碳转型。企业绿色低碳经营成效越好，获得的利率优惠力度越大。
今年以来，为进一步做好绿色金融工作，推动绿色金融走深走实，光大银行将发展绿色金融、服务“双碳”目标纳入银行“十五五”预规划发展战略中，持续推动“绿色光大”建设。该行在此前工作基础上，制定了2025年绿色金融工作方案，为经济社会发展全面绿色转型和美丽中国建设提供高质量金融供给。
在今年的绿色金融方案中，光大银行提出要进一步突出特色化竞争、规模稳步增长和特色产品创新：积极支持绿色建筑、绿色交通、能源低碳转型、生态修复等重点领域；通过做好转型金融、做大绿色存款、加强集团协同，集中资源培育特色化竞争优势；着力推广资源环境要素担保融资业务、碳金融产品，完善绿色金融服务体系；进一步规范数据治理，防范“洗绿”“漂绿”风险，完善客户ESG风险分类管理和评价体系，强化ESG风险全流程管理，有序开展碳核算工作，强化信息披露。
例如，支持绿色交通方面，光大银行为大同市公共交通有限责任公司发放8900万元固定资产贷款，专项用于大同市新能源公交车购置，助力当地公交系统绿色升级；推进转型金融方面，积极对接工信部绿色工厂标准重检及名单推动，参与地方人民银行开展的铜冶炼转型金融路径研究；规范数据治理方面，对照人民银行绿色统计制度修订要求完善绿色标识管理，并对行内多个系统升级改造，以金融科技赋能一线客户经理高效识别绿色项目；提升信息披露质量方面，组织该行对八大高碳资产进行碳核算，并在年度社会责任（环境、社会责任及公司治理）报告中公开披露。
截至2025年一季度末，光大银行绿色贷款余额4608.84亿元，比上年末增加478.54亿元，增长11.59%。
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