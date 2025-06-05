新石器慧通科技有限公司首席技术官 苗乾坤

原标题：把稳智能驾驶安全“方向盘”

在物流行业快速发展的今天，无人配送车正以前所未有的速度重塑城市物流格局。截至今年5月，新石器慧通科技有限公司（以下简称“新石器无人车”）已在全球13个国家、200多个城市累计交付部署超5000台无人车，自动驾驶行驶里程突破3000万公里，打造全球最大的无人配送车队。在技术迭代和应用场景拓展的过程中，智能驾驶安全始终是新石器无人车发展的核心使命。安全不仅是技术的底线，更是推动行业发展的根本保障。唯有将安全理念贯穿于技术研发、生产制造和运营服务全过程，才能真正实现无人配送车的规模化商用和可持续发展。

新石器第六代X3系列无人车。

城市物流配送场景特殊

安全挑战复杂多元

城市配送场景集中于密集区域，具有“小、轻、慢、物”特征，道路狭窄且行人、非机动车、机动车混行，交通参与者行为难以预测。在北京亦庄的无人配送车测试中，无人配送车每天需要应对数百次突发情况，包括行人突然横穿、电动车违规变道和逆行等。这些场景对无人配送车的感知预测系统和决策规划算法提出了极高要求。

末端配送车虽运行速度较低（25—60公里/小时），但并不意味着安全风险降低。复杂路况下，仍需精准识别障碍物并合理避让。这要求系统在安全性和效率之间取得平衡，避免因过度保守而影响运营效率。

城市物流场景要求无人配送车的高度可靠性。无人配送车需要全年全天无休运行，以满足快递、外卖等多种配送需求。根据新石器无人车与中通快递的合作数据，一台X6车型的无人配送车单日可配送近2000单快递，单程10公里，这要求系统在长期运行中保持高度稳定性和可靠性。任何微小的安全隐患都可能影响配送网络的整体效率，甚至导致运营中断。

强化智能驾驶安全战略

筑牢行业发展根基

城市物流配送场景复杂多变，涵盖狭窄道路、人车混行、恶劣天气等挑战，其安全风险远超其他应用场景。最新行业数据显示，城市物流配送成本占行业总成本的60%，而无人配送技术的推广可将该环节成本显著降低。通过提升安全性与可靠性，新石器无人车在降低人工配送事故风险的同时，可以大幅提高物流效率，兼顾经济效益与社会效益。

安全是推动无人配送车规模化商用的关键因素。2025年4月，《北京市自动驾驶汽车条例》正式施行，L3级及以上自动驾驶车辆首次获准合法上路，为行业带来重大机遇。然而，技术安全性与可靠性才是赢得政府、企业及消费者信任的关键。从物流企业的角度看，无人配送车的安全性能直接关系着运营成本和效率。以新石器无人车与顺丰、京东等企业的合作为例，通过降低事故率与提升稳定性，每单配送成本减少0.1元，这在“分厘必争”的物流行业中极具竞争力。

打造全栈自研技术架构

构建五维安全体系

新石器无人车采用全栈自研的安全技术架构，通过感知、决策、控制、通信、数据五大系统协同，形成全方位安全防护体系。

在感知层，采用“视觉为主、激光雷达为辅”的技术路线，通过多传感器融合实现对周围环境的精准感知。新石器第四代X3车型配备了12个高清摄像头和2台激光雷达，覆盖前后120米、左右30米范围，能够精准识别车道线、红绿灯等标识，确保目标识别与路况判断零盲区，保证行驶安全。

在定位系统方面，采用“多源融合定位”技术方案，整合北斗、GPS等主流高精度卫星定位技术、惯性导航和激光SLAM、视觉SLAM技术，实现了厘米级定位和精准调度，保障无人车在不同环境条件下精准定位和导航，确保无人车能够全天24小时及在多种环境下保持平稳可靠运行。

在决策与控制层，基于Transformer+BEV技术架构，搭建了4D One Model端到端系统，通过多模态前融合感知，实现零盲区、高精度、高鲁棒性、低延迟的环境感知，能够在各种复杂场景下做出安全、可靠、及时的决策。在夜间、雨天、雾霾等恶劣天气条件下，系统仍能保持稳定的感知和决策能力；在土路、窄路、闸机口、室内仓库、物流园区等特殊工况下，也能灵活应对，确保安全通行。

在通信安全方面，采用双5G热备份通信方案，支持蜂窝车联网技术（C-V2X）和超高速无线通信技术（EUHT）网联应用，确保网络连接的可靠性。这一系统能够在通信中断时自动切换至备用通道，确保无人车与云端平台的持续连接，为安全决策提供实时支持。

在数据安全方面，构建了“端—管—云”纵深防御体系，对数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁的全生命周期进行安全防护。端侧采用数据加密传输，管侧实现通信认证，云侧进行权限分级与审计，全方位保障数据安全。

安全实践成效行业领先

降本增效成果显著

新石器无人车在安全实践方面成效显著：系统误操作率可较人工驾驶事故率低90%，“人机协同”模式使快递员单日配送量从200—300单提升至500—800单，安全风险与人工成本同步下降。

在规模化部署方面，新石器无人车已实现万台级产能，平均每10分钟下线一台车。通过特定专业模式，无需单独设备或专职人员，最快一天即可完成部署，大幅压缩运营成本和安全风险。目前，新石器无人车已与顺丰速运、中国邮政等头部企业建立合作，共同推动无人配送技术的广泛应用。

在技术认证方面，新石器无人车已获得多项国际和国家级安全认证，在安全性能、避障能力和通行能力等方面均达到国际先进水平。2022年12月，新石器无人车X3 Plus获得德国莱茵技术监督协会（TüV）大中华区颁发的国内首张“低速自动驾驶系统性能测试”中国标识（China-mark）认证证书，成为全球首个通过ISO-22737（首个L4级自动驾驶系统国际安全标准）认证的无人配送车。此外，新石器无人车的底盘也符合L6e轻电车规标准和欧盟E标志（E-MARK）认证，为全球推广布局奠定技术安全基础。

在成本控制方面，新石器无人车已实现无人车单台成本从30万—40万元降至5万元左右。通过全栈自研和模块化设计，自研模块占比提升至90%以上，伴随优化生产工艺，实现成本与安全的双赢。自主研发的自动化标定设备将传统标定时间从2小时缩短至4分钟，不仅提高了生产效率，还确保了产品质量和安全。

持续迭代优化安全性能

全面设计保驾护航

随着无人车运营规模的扩大和应用场景的丰富，新的安全挑战不断涌现，需要从技术研发、生产制造、运营服务到用户教育等各个环节进行全面保障。新石器无人车通过建立完善的安全风险分析和改进机制，对每起故障进行深入分析，深刻汲取经验教训，持续优化系统安全性能。

全栈自研是确保安全的核心策略。通过自主研发感知算法、定位算法、规划算法等关键模块，可以对系统进行全面掌控，及时发现和解决安全问题。新石器无人车自研的“端到端自动驾驶”技术方案，能够确保无人车在各种复杂场景下的安全稳定运行。此外，自主研发的智能驾驶计算平台Neowise2.0，集成Orin-X芯片（254TOPS算力），为安全决策提供了强大的计算支持。

数据驱动是强化安全的关键路径。新石器无人车通过“云—边—端”全自动数据闭环系统，实现算法模型的持续迭代和优化，不断提升系统的安全性能。这一系统通过5G-A网络实现海量人工智能训练数据的上行传输，通过5G-A网络边缘节点提供的昇腾人工智能算力实现数据高效自动清洗和标注，使数据闭环效率从周级提升到天级，大幅提高算法迭代速度。

安全冗余设计是应对极端场景的有效手段。新石器无人车通过多传感器冗余设计、双5G通信热备份、车规级线控底盘等多重安全冗余机制，确保无人车在各种极端情况下仍能保持安全运行。例如，在单一传感器失效的情况下，系统能够识别失效问题，进入最小风险状态，采取功能降级或者靠边停车等待脱困；在网络临时中断的情况下，系统能够自动切换至离线模式，基于实时数据继续运行，避免因通信中断而导致的安全风险。

新石器无人车研发人员在工作中。

前瞻思维共建安全生态

持续探索驱动发展

面向未来，新石器无人车将在智能驾驶安全领域继续探索和创新，为行业提供更加切实可行的建议和更加安全可靠的方案。

推动全国性自动驾驶安全法规的统一和细化。2025年4月1日，《北京市自动驾驶汽车条例》施行，为L3级及以上自动驾驶汽车提供了法规依据，但全国范围内仍缺乏统一的安全标准和路权管理体系。有关部门可加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准的研制，构建“安全基线”，为行业划出清晰的技术红线。

深化车联万物（V2X）技术在物流场景中的应用。随着5G-A网络的普及和边缘计算能力的提升，V2X技术将为无人配送车提供更加安全可靠的通信支持。在物流场景中推广V2X技术，可以使无人配送车与交通信号灯、路侧单元等基础设施进行实时数据交互，减少环境变化导致的安全风险。

推动行业协同和数据共享。智能驾驶安全需要全行业共同参与和努力。可以建立跨部门、跨企业的安全数据共享机制，共同应对安全挑战。同时，加强用户教育和与公众的沟通，提高消费者对无人配送车安全性的认知和信任。

展望未来，新石器无人车将继续以“安全为先”的理念推动技术创新和应用拓展。公司计划2025年底在全国部署1万台无人车，并持续推广新石器安全技术标准。新石器无人车将通过不断优化安全技术架构，深化场景应用，加强行业协作，推动无人配送车的安全性能提升到更高水平，为物流行业的安全稳定发展贡献力量。

来源：《新安全》杂志

(责编：罗知之、陈键)

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