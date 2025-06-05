西气东输管道系统向长三角地区输送天然气达5500亿立方米

6月5日，记者在国家管网集团西气东输公司媒体公众开放暨品牌日活动上获悉，国家管网西气东输累计向上海输送天然气突破650亿立方米，向长三角地区输送天然气达到5500亿立方米。累计输送的5500亿立方米天然气，折合替代标煤7.1亿吨，可减少排放二氧化硫1399.2万吨、粉尘3.98亿吨和二氧化碳8.04亿吨，相当于种植阔叶林24.2亿公顷，约等于67个长三角面积，为推动长三角地区一体化高质量发展注入强劲的“绿色动能”。

国家管网西气东输坚定做“绿水青山就是金山银山”理念的积极传播者和模范践行者，以“双碳”目标为引领，全面提速长三角区域管网建设与互联互通，进一步促进资源优化配置，提升能源供应保障能力，协同推进增输、降碳、扩绿、创新，为促进能源、经济、社会与环境的协调发展贡献力量。

“一条线”到“一张网”的升级

在吴淞江南侧的苏州市甪直镇，西气东输一线、二线管道在甪直分输联络站相互连通，来自新疆塔里木盆地、中亚地区的天然气能源汇集于此，奔涌向前、直抵上海。今年以来，在“全国一张网”资源调配的支撑下，甪直分输联络站已累计向上海、浙江等地区输送天然气约12亿立方米，可满足780万个三口之家一年的日常用气需求，展现出强劲的天然气供应保障能力。

从西气东输一线管道的“单线输气”，到西气东输一线、二线管道的“双管齐下”，再到现在西气东输一线、二线、川气东送、苏皖管道、青宁管道等的“织线成网”，近年来，国家管网西气东输围绕推动长三角区域一体化发展，加速推进长三角地区重点管道工程建设和管网互联互通，构筑形成了“西气东输、北气南下、南气北上、川气东送、海气登陆、灵活调配、全面保障”的供气格局，持续提升长三角地区天然气管网的供应保障和应急调峰能力，为长三角区域源源不断注入“绿色动能”。

“‘十四五’期间，国家管网集团在长三角地区及周边地区建成投产了青宁管道、苏皖管道等天然气管道，新建投运管道里程超2200公里，进一步织牢了长三角地区紧密相连、高效协同的天然气能源动脉。”国家管网集团西气东输公司党委书记司刚强表示，“‘十五五’期间，我们还将在长三角及周边地区规划建成川气东送二线、苏皖豫、文23-安庆等超3200公里的天然气管道，为长三角区域一体化高质量发展提供更坚实的能源保障。”

打通海上天然气外输新通道——苏皖管道投产运行，为天然气保供增添“底气”

目前，国家管网集团所辖西气东输管道系统途经长三角地区30个地市，每天向长三角地区204家直供用户供应“福气”，日均分输量超1.45亿立方米，最高日分输量近2亿立方米，供气量约占长三角地区天然气消费总量的四分之三，超2亿人口从中受益。

“钢铁动脉”到“智慧管网”的跃迁

在甪直分输联络站的下游，是西气东输一线管道末站——上海白鹤站，这座占地约15000平方米的小站承担着上海市约五分之一的天然气供应保障任务。从刚投产时的每年仅输送200万立方米天然气，跃升至如今的超20亿立方米，输气量增长上千倍的背后是科技创新为安全生产保驾护航。

站场巡检是输气站场工作人员每天都要做的事。上海白鹤站负责人谭威刚刚结束了上午的巡检，将劳保防护用品放置到指定区域，记者发现他佩戴的安全帽有些与众不同。

“这是我们正在探索使用的集成了AR智能眼镜的安全帽，让站场巡检从过去低头翻查巡检点表的被动模式，转变为主动推送信息的智能巡检。这就像拥有了数字搭档，既解放了双手，又提升了工作效率。”谭威说。

站场人员除了要细致开展站场内设备的巡检，对站外管道线路也需要“用心呵护”。管道保护工程师张强曾经有个外号叫“劳保鞋终结者”。“我们这里管道沿线人口密集、水网密布沟渠多、环境复杂难管控，以前只能靠徒步踏勘排查风险隐患，每天要走15公里，我在微信运动里的步数更是遥遥领先。”张强回忆说。

如今，这样的“铁脚板”巡线方式正在发生改变。国家管网西气东输利用数字孪生技术，精准还原复杂管网布局，让能源动脉从“地下”走向“云端”，搭建智慧管道全域风险控制平台，全面整合7套管道保护技术手段，就如同具备了人的感官，帮助工作人员全天候、无死角掌握管道本体情况：“听觉”源自光纤预警功能，它能够全时域接收管道周围的工程机械及人工作业振动信号并第一时间发出报警，准确率超九成；这套系统的“眼睛”是智能视频监控，通过与光纤预警、无人机巡护联动，能够自动判别管道周边非工作人员闯入、大型机械作业施工风险，识别率在95%以上；阴极保护在线监控、应力应变监测能够感知管道本体风险，就像用手指触摸物体表面是否均匀，减少管道泄漏风险，确保管道长期稳定运行。这套系统实现对管道安全风险一屏统览、综合分析、闭环管理，推动管道安全管理由“传统人工巡线”向“多维度感知”“智能化防护”进阶。

走进位于上海市黄浦区的国家管网西气东输生产监视与应急指挥中心，中控液晶屏上跳动着130余个输气站场的设备运行参数、切换着6500多公里管道周边的实时监控画面，数百公里外输气站场的阀门开度自动调节、分输流量自动控制、工艺流程自动切换……监视调度员张珈坐在中控台前，正在处理显示屏上弹出的一个设备故障报警，滑动鼠标滚轮、确认处置建议，故障排查及处理的步骤、流程很快就发送到了生产一线。

国家管网西气东输生产监视与应急指挥中心

“我们在管网云上搭建了智能体开发平台，部署了管网大模型，聚焦实际应用场景，在生产、安全、管道、经营等业务领域打造了智能体。”张珈介绍说，“刚才使用的就是‘生产监视报警处置建议’智能体，该智能体可自动获取异常报警或故障状况的关键信息，快速提供处置建议，减少了调度值班人员查阅技术文件、编制处置建议的时间，提高了现场问题处置效率。”

国家管网西气东输深入实施“人工智能+”行动，加快推进数字化智能化转型，以集中监视与应急指挥平台为载体，全面打通生产运维各线条的多源数据，并通过智能体整合“大模型+专业化小模型”的能力实现数智提升，将“信息中心-处置中心-决策中心”三位一体的生产监视与应急指挥中心打造成为长三角区域天然气管网运营的“智慧大脑”，让滚滚“蓝金”沿着管网更加平稳高效地输送到用能企业和千家万户。

“资源输送”到“生态共赢”的蝶变

碧水环绕的崇明岛绿意绵延、鸥鸟翩跹，湿地与森林交织成生态画卷，宛如长江口一颗璀璨的翡翠。如东-海门-崇明岛输气管道从如东洋口港出发，穿越长江后登陆崇明岛，结束了崇明岛没有外来管输天然气的历史，为崇明岛建成“世界级生态岛”源源不断注入绿色能源、崭新活力。投产至今，如东-海门-崇明岛输气管道已累计为崇明岛输送天然气超16亿立方米，助力崇明岛在碳中和示范区建设中先行先试，成功由曾经的“盐碱滩涂”蜕变为“零碳绿洲”。

在与崇明岛隔江相望的江苏省南通市海门区，海门分输站余压发电示范项目即将建成投用。这是国家管网西气东输在长三角区域打造的“零碳工厂”示范站场的重要举措，投用后可将天然气分输过程中产生的压力能转化为电能，在满足站场自身用电需要的同时，通过电网传输还能为周边企业或居民提供绿电供应。在400多公里外的定远压气站，国家管网西气东输还实施了余热发电项目，将燃驱压缩机组运行时排出的高温尾气的热能转换为绿电，投用至今已累计发电超3.3亿度，相当于15万户居民一年的日常用电量，直接减少约11万吨的标准煤耗。

输送清洁能源助力绿色低碳发展，深化节能降耗推进资源综合利用，国家管网西气东输践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念和贯彻“双碳”战略的实践不止于此，在强化甲烷排放管控方面也在积极开展诸多探索。去年以来，国家管网西气东输创新实施天然气长输管道线路放空回收示范工程，利用移动式放空回收车，集成高效燃驱往复式压缩机组、智能控制系统，对管道中需要放空的天然气进行高效回收，实现减少甲烷排放、污染物控制、能源资源化利用，全面推广应用以来，已开展干线天然气管道放空回收作业8次，共回收天然气超540万立方米，相当于减排7万吨二氧化碳，全面提升了经济和环境效益。（记者王冬梅 来源：工人日报客户端）

(责编：董童、李源)

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