人民网北京6月5日电 （记者王连香）今日，住房和城乡建设部召开新闻发布会，介绍《住宅项目规范》（以下简称《规范》）实施有关情况。会上，住房和城乡建设部标准定额司司长姚天玮指出，建“好房子”不等同于建“大房子”“贵房子”，而是要通过好的设计、好的施工、好的材料、好的服务等，解决居住中的痛点问题，全面提升住房品质。

姚天玮表示，下一步，住房和城乡建设部将积极开展《规范》宣贯实施指导工作，包括开展线下、线上的宣传培训，组织编制实施指南等。同时，制修订配套的推荐性国家标准、行业标准，指导支持相关地方标准、团体标准编制，支撑《规范》的落地实施，推进城镇住宅高质量发展。

中国建筑科学研究院有限公司教授级高级工程师王清勤介绍，“保障安全”是住宅项目的基本要求和首要目标，《规范》主要从结构和抗震安全、防火安全、用电安全、燃气安全、防高空坠落、应急安全6个方面着手，全方位筑牢住宅安全防线。

中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院总建筑师曾宇表示，《规范》充分考虑了当前居民对健康舒适环境的需求，在层高、电梯设置、日照、供暖等多个方面，明确了相关具体要求，从大家日常居住的痛点出发，针对性地提升了标准水平。如《规范》要求新建住宅建筑的层高不低于3.0m，在原有标准的基础上提高了20cm。另外，原标准要求住宅项目7层起设电梯，新《规范》则提升为4层起设电梯。

此外，《规范》还对住宅声环境提出了要求，主要包括室内噪声限值和隔声性能两个方面的规定。王清勤介绍，《规范》规定了建筑设备结构噪声限值和卫生间排水噪声限值，常见的建筑设备结构噪声包括电梯、水泵等建筑设备传播至卧室、起居室的噪声，这类噪声属于低频噪声，对居住者睡眠的影响较为突出。因此，《规范》规定了建筑设备结构噪声（包括电梯噪声，水泵噪声等）和卫生间排水噪声的限值，如规定了排水立管不应贴临与卧室共用的墙体，要采取隔声包覆处理措施，来降低对住户的噪声干扰。

(责编：王连香、吕骞)

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