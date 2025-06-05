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体育精神赋能 乳制品行业推动品质提升

2025年06月05日18:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者夏晓伦）近年来，中国乳制品行业在政策引导、消费升级与技术革新的多重驱动下，正经历深度变革。从奶源基地建设到产品结构优化，从技术升级到国际竞争力提升，行业在挑战中孕育着新机遇。

与此同时，行业供需结构正加速调整。数据显示，2024年全国牛奶总产量同比下降2.8%，奶牛存栏量亦同比减少，原奶价格触底回升预期增强。这一变化倒逼乳企优化产能布局，头部企业通过自建牧场、锁定优质奶源，逐步缓解成本压力。

如今，中国乳制品消费正从“量的满足”转向“质的追求”。在细分领域，功能性产品创新成为焦点。近日，君乐宝在“中国国家体操队指定乳制品暨简醇系列新品发布会”上推出了专利菌群系列新品，印证了这一发展趋势。

江南大学生物工程学院教授张烽指出，相关产品通过激活有益菌、抑制有害菌，为肠道微生态平衡提供创新方案，助力消费者以日常饮食守护健康。中国国家体操队领队陆斌表示：“运动员的日常训练对营养摄入要求极高，专利菌群为肠道健康加了一道防护盾。”

面对国际竞争与消费信任挑战，中国乳企则通过全产业链模式夯实发展根基。其中，创新成为破局关键。君乐宝乳业集团副总裁、大众产品事业群总经理田晓在发布会上介绍：“我们在研发专利菌群时，以运动员追求极致的精神为标杆，团队跋涉数千公里采集传统发酵乳样本，最终筛选出黄金菌群组合，建成拥有1000余株优质乳酸菌的菌种保藏中心。未来，将持续以高品质产品支持运动员，更致力于让冠军品质走进千万家庭，为健康中国贡献力量。”

专家表示，中国乳制品行业正站在高质量发展的新起点。行业企业通过探索体育精神赋能品质升级，做到全行业在技术、供应链、全球化层面的突破，中国乳业在变局中展现出强大韧性。

未来，随着消费升级深化与产业链协同优化，中国乳业有望在全球竞争中实现从“跟跑”到“领跑”的历史性跨越，为满足人民美好生活需要作出更大贡献。

 

(责编：方经纶、吕骞)
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