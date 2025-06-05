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滴滴程维：将持续发挥稳就业、促消费作用

2025年06月05日18:04 | 来源：人民网
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6月5日，滴滴在其官网发布2025年一季度业绩报告，业务持续稳健增长。

报告显示，一季度，包括中国出行和国际业务在内的核心平台订单量为42.47亿单，较去年同期增长13.4%。其中，中国出行总订单量为32.58亿单，较去年同期增长10.3%；国际业务总订单量为9.89亿单，较去年同期增长24.9%。中国出行及国际业务日均单量分别达3620万单、1099万单。

单量的提升带动核心平台总交易额（GTV）规模持续增长。一季度，滴滴GTV达1016亿元，固定汇率下较去年同期增长13.5%。其中，中国出行GTV为780亿元，较去年同期增长9.3%；国际业务GTV为236亿元，固定汇率下较去年同期增长27.9%。

此外，一季度公司实现净利润24亿元，经调整净利润29亿元。国际业务在高速增长的同时，亏损逐步收窄，其中国际出行业务一季度经调整息税摊销前（Adjusted EBITA）实现盈利。

滴滴从2018年开始积极拓展国际市场，得益于在巴西和墨西哥等市场的有效投入和高效运营，国际业务GTV连续多个季度保持25%以上的高速增长，规模持续扩大，已经成长为滴滴重要的增长引擎。截至目前，滴滴国际业务覆盖了拉美、亚太和非洲的14个国家，以出行业务为支点，同时探索外卖、金融等本地多元化特色服务。

随着近两年国内用户跨境游热潮，滴滴出行App在韩国、新加坡、日本、马来西亚、印度尼西亚、越南等9个国家的1200多个城市上线了海外打车服务。为满足国内用户长时间、远距离、多行程的海外用车需求，滴滴海外包车服务也于近日上线，首批覆盖了新加坡、曼谷、普吉岛、首尔、东京、吉隆坡、悉尼等26座热门城市。

滴滴创始人、CEO程维表示，得益于出行市场的强劲活力，滴滴业务及生态持续向好发展，第一季度国内国际业务继续保持稳健增长。“2025年我们将持续发挥稳就业、促消费的作用，积极履行社会责任。坚持‘服务本地’，加大全球投入促进当地业务和生态发展。积极推动自动驾驶和AI应用发展，服务好司机、用户及合作伙伴。”

据介绍，2023年11月，滴滴董事会批准了公司在2年内不超过10亿美元的股份回购计划。2025年3月，公司董事会再次追加了不超过20亿美元的回购计划。截至2025年5月31日，滴滴已经按该股份回购计划回购了总计约2.647亿ADS，约合11.533亿美元。

(责编：董童、李源)
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