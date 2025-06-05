新华社北京6月5日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前5日表示，针对当前汽车行业存在的“内卷式”竞争现象，商务部将积极配合相关部门，加强综合整治与合规引导，维护公平竞争市场秩序，促进行业健康发展。

在商务部当天举行的例行新闻发布会上，有记者问，近期“零公里二手车”持续引发市场讨论，商务部对于汽车行业“内卷”现象有何看法？何咏前作出上述回应。

何咏前介绍，汽车业是国民经济战略性、支柱性产业，是稳增长、扩消费的重要领域。近年来，商务部深入实施汽车以旧换新、汽车流通消费改革试点等，持续释放汽车消费潜力，培育消费新增长点。近期，商务部有关司局组织行业协会、研究机构和相关企业座谈，听取意见建议，研究进一步做好汽车流通消费工作。下一步，商务部将会同有关部门，继续加强对汽车消费市场跟踪研究和政策引导，推动破除制约汽车流通消费堵点卡点，更好满足居民多样化、个性化消费需求。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经