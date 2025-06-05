新华社上海6月5日电 题：我国认证认可检验检测行业发展质量实现整体提升

新华社记者赵文君、程思琪

2024年，实施强制性产品认证（CCC认证）产品联网核查2.4亿次，拦截无证商品信息1315万次；制定6类工业机器人检验检测方法、3项工业机器人整机安全认证实施规则；在24个地区启动产品碳足迹标识认证试点，支撑产业绿色化发展……我国认证认可检验检测工作在与全球供应链协同发展的同时，行业发展质量实现整体提升。

这是记者5日在上海举办的2025年世界认可日活动暨第二届中国认证认可大会上获悉的。当日，市场监管总局（国家认监委）在上海举办2025年世界认可日活动暨第二届中国认证认可大会，主题为“认证认可检验检测：与供应链协同发展”。

据市场监管总局统计，截至目前，我国拥有认证机构1225家，累计颁发有效认证证书425万张，获证组织总量112万家，检验检测机构5.3万家，年报告出具量5.5亿份。

当好市场经济的“信用证”、质量管理的“体检证”、国际贸易的“通行证”，认证认可检验检测作为信任传递的桥梁纽带，在赋能中小企业发展中起到了关键作用。

在此次大会的“认可赋能中小企业”专题分论坛上，襄阳达安汽车检测中心有限公司副总经理蔡未末说，作为一家第三方综合性汽车检测及技术服务机构，去年为10余家汽车企业举办了50多场技术及法规培训活动，助力35家汽车企业完成近百款出口车型的认证检测，解决中小汽车零部件企业缺乏有效质控手段的难题。

将获认可的合格评定纳入运营的中小企业，不仅帮助企业提升运营效能，还能推动其聚焦产品和过程创新。

“通过获得经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的防爆认证证书，管网产品的防爆性能获得客户信赖，降低了大量重复验证成本，为新产品的快速铺开提供了机会。”此次参会的企业、芯视界（北京）科技有限公司有关负责人介绍，在排水管网行业，井下设备均需验证防爆性能。自公司获证以来，相关产品的销售量达到了取证前的十几倍，目前获防爆认证的产品销售量已占总销售量的近40%，快速完成了从新产品至主力产品的跃升。

当前，认证认可检验检测的作用已经从传统的质量把关，转向了对技术创新的支撑、国际市场的适配和全产业链的赋能。

认证与质量基础设施和企业合规能力及经营绩效密切相关。以市场监管总局2024年开展的“小微企业质量管理体系认证提升行动”为例，聚焦小微企业生存发展面临的共性质量问题，以质量认证为牵引，提供个性化、定制化的质量技术服务，累计帮助小微企业解决质量问题3.8万个，参与企业年营业收入增长9.7%、利润率平均提升8%、与质量相关的成本下降5.8%，质量认证助力企业降本、增效、提质的效能持续显现。

市场监管总局表示，要发挥认证认可在科技创新与产业转型中的重要作用，聚焦质量强链标准稳链等重点环节，构建贯通产业链供应链的认证认可新模式，推动我国认证认可制度与成果实现更高水平的国际互认。

(责编：卫嘉、白宇)

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