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首批全国38个零售业创新提升试点城市名单公布

2025年06月05日19:21 | 来源：新华网
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新华社北京6月5日电（记者谢希瑶）商务部等5部门办公厅近日印发通知，确定第一批全国零售业创新提升试点城市共38个。通知及名单5日对外发布。

据介绍，这38个试点城市根据此前商务部等部门印发的《零售业创新提升工程实施方案》要求，在各地申报试点的基础上，经专家评审并向社会公示。包括北京市、石家庄市、太原市、包头市、上海市、苏州市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市、西安市、拉萨市、银川市、石河子市等，建议试点侧重方向包括“一店一策”场景化改造、供应链提升、数字化赋能、多元化创新、政策创新等。

通知提出，省级相关部门要指导试点城市按照当地历史文化、资源禀赋、行业基础、规划布局，侧重2－3个试点探索方向，因地制宜推动试点建设差异化、特色化发展。要问需于企，问计于企，调动企业创新转型的积极性，依靠市场化力量“一店一策”推动存量商业设施改造提升。要加强政策激励，推行清单管理，选出有特色、有代表性、引领带动性强的项目。

通知要求，试点城市要在项目规划、改造审批、土地用途变更、投融资方面依法给予盘活便利，统筹用好现代商贸流通体系建设试点、一刻钟便民生活圈建设、城市更新行动、大规模设备更新、设立服务消费与养老再贷款、地方招商引资等政策，加大支持力度，优化经营环境。

(责编：卫嘉、白宇)
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