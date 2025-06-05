新华社北京6月5日电（记者任军、吴雨）中国人民银行5日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，6月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展1万亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。

东方金诚首席宏观分析师王青说，此次操作有助于银行体系流动性持续保持充裕状态，控制资金面波动，稳定市场预期。现阶段加大中期流动性投放，释放出数量型政策工具持续加力的政策信号，有助于强化逆周期调节。

当日，中国人民银行还更新了5月中央银行各项工具流动性投放情况，其中5月买断式逆回购净回笼2000亿元。

公开市场买断式逆回购是中国人民银行于2024年10月推出的工具，可增强1年以内的流动性跨期调节能力，有助于提升流动性管理的精细化水平。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经