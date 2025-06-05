原标题：民生银行济南分行营业部进社区开展反诈防非宣传活动

为提升社区居民防范电信诈骗和非法集资的意识与能力，近日，民生银行济南分行营业部组织工作人员走进社区，开展了一场主题为“防范电信诈骗·警惕非法集资”的宣传活动，为居民送上实用的金融安全知识。

活动现场，工作人员通过设立宣传咨询台、悬挂横幅、发放宣传手册等方式，向过往居民普及相关知识。针对社区老年人群体较易受骗的特点，工作人员用通俗易懂的语言，结合真实案例，详细讲解了电信诈骗的常见手段，如“冒充公检法”“养老服务诈骗”“虚假投资理财”等，提醒居民不要轻信陌生人的电话和信息，不随意透露个人身份信息、银行账号等重要内容，遇到可疑情况及时与子女沟通或拨打报警电话。

在防范非法集资宣传环节，工作人员介绍了非法集资的特征、常见形式和危害，提醒居民警惕“高收益、低风险”的投资陷阱，树立正确的理财观念。活动中，工作人员还邀请居民参与互动问答，通过趣味问答的形式加深居民对知识点的记忆，现场气氛活跃，居民参与度高。

此外，工作人员主动走进社区商铺，向商户发放宣传材料，结合商铺日常经营场景，讲解针对商户的诈骗防范要点，如警惕虚假订单诈骗、二维码支付陷阱等，帮助商户提升安全防范意识，共同筑牢社区金融安全防线。

“这样的活动很实在，都是我们日常生活中可能遇到的问题，听了以后心里更有底了。”参与活动的居民王阿姨表示。本次宣传活动共发放宣传资料70余份，解答居民咨询40余人次，有效提升了社区居民对电信诈骗和非法集资的识别能力与防范意识，获得了社区居民的一致好评。

民生银行济南分行营业部表示，未来将持续开展多样化的金融知识进社区活动，聚焦重点人群，创新宣传形式，切实履行金融机构的社会责任，为守护社区居民的“钱袋子”贡献力量。

(责编：董童、李源)

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