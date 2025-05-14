防范非法金融活动的指南请您查收
近年来，非法金融活动形式日益多样化，手段不断翻新，不法分子利用高额回报、快速获利等噱头，吸引公众参与非法集资、网络诈骗、金融传销等活动，严重损害了人民群众的财产安全和社会经济秩序。为防范打击非法金融活动，保护人民群众财产安全，向您如下提示：
一、什么是非法金融活动
非法金融活动，是指未经金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，实质从事货币、支付、吸收存款、放贷、保险、证券、基金、期货、外汇等各类金融业务活动的行为。
二、非法金融活动的常见形式
非法集资
不法分子往往伪造资质，假冒政府支持项目或知名企业背景以投资项目为幌子，通过“高额回报”“保本保收益”等虚假承诺为诱饵，诱导公众将资金投入非法集资活动，这些项目通常缺乏真实的经营内容，在快速募集资金后突然跑路，导致投资者血本无归。典型案例包括伪装成“养老项目”的投资骗局、“消费返利”的高额奖励计划等。
网络金融诈骗
随着数字技术的发展，网络金融诈骗手段日益翻新。不法分子通过伪造金融网站、假冒银行工作人员、实施虚假贷款等方式骗取群众资金。此外，利用社交媒体和即时通讯工具传播虚假信息、编造骗局也成为常见形式。例如，“冒充客服”退费、“虚假中奖”等骗局在近年来屡见不鲜。
金融传销
金融传销的本质是通过“拉人头”发展下线来维持资金运转。不法分子以虚假的理财产品或金融投资计划为包装，诱骗参与者缴纳费用加入并发展更多下线，形成资金链条。这种模式通常以“快速致富”吸引人，但其资金来源单一，一旦下线人数不足，资金链便会崩溃。
非法外汇交易与虚拟货币骗局
一些不法机构未经许可开展外汇保证金交易或虚拟货币买卖，吸引投资者参与“高杠杆交易”。这些平台多存在操作不透明、资金无法追回等问题，投资者稍有不慎便可能遭受惨重损失。此外，虚拟货币骗局往往伴随着区块链概念炒作，实质上是空壳项目。
三、非法金融活动的危害
对个人的危害
参与者承受经济损失,严重者甚至倾家荡产、血本无归。此外，部分非法金融活动参与者可能因不知情而触犯法律，承担相应的法律责任。
对社会的危害
非法金融活动严重扰乱正常的经济、金融秩序，加剧社会不稳定因素，甚至导致金融资源的错配，阻碍经济的正常发展。
四、防范非法金融活动的建议
提高警惕，理性投资
对承诺高额回报、无风险收益的投资项目要保持高度怀疑，切勿被短期利益冲昏头脑。
核实资质，选择正规机构
在参与投资前，可通过银行、证券公司等正规渠道核实机构资质，切勿轻信来源不明的投资建议。同时，可通过登录金融产品查询平台网站（https：//www.jrcpcx.cn）、微信小程序以及手机APP搜索“金融产品查询平台”进行金融产品信息查询，有效识别非法金融产品。
审慎对待网络金融活动
避免在不明来源的链接或应用程序中填写个人信息，确保资金交易安全。
了解相关法律法规
关注政府部门发布的风险提示和法律法规，增强对非法金融活动的辨识能力。
不随意转账
对陌生人要求转账、汇款等行为要提高警惕，确认对方身份真实性。
请广大群众增强自我保护意识，警惕高额回报“诱饵”，远离非法金融活动。让我们共同防范打击非法金融活动，维护良好金融秩序，守护好人民群众的“钱袋子”。
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