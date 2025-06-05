为深入贯彻落实防范非法金融活动宣传月活动，切实维护老年人合法权益，增强老年人防范意识和识别能力，6月4日，广饶县金稳办联合县民政局、县公安局，走进萱花开颐养中心和康泰阳光老年公寓，开展了以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的老年人防范非法集资和养老诈骗专项宣传活动。

本次宣传活动聚焦老年人群体，通过发放宣传资料、涉非风险提示、典型案例警示、防非技巧展示等方式，重点围绕非法集资的特征、危害、常见手法以及养老诈骗的典型套路进行了深入浅出的宣传。工作人员耐心细致地向老年朋友普及识别非法集资陷阱、防范诈骗的技巧，引导老年人树立理性投资观念，警惕高收益陷阱，增强自我保护意识，守护好“钱袋子”，珍惜好“养老钱”。

此次宣传是全县防范非法金融活动宣传月系列活动的重要组成部分，下一步，县金稳办将以宣传月活动为契机，多渠道、多途径、全方位、立体化开展防非宣传，切实提升全县人民群众识别、防范、抵制非法集资等非法金融活动的意识和能力，营造“全民防非、主动拒非”的浓厚社会氛围。（来源：掌上广饶）

(责编：董童、李源)

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