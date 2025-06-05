宣讲防非打非 增强防范意识
2025年06月05日15:08 | 来源：太原日报
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原标题：宣讲防非打非 增强防范意识
5月27日，阳曲县金融监管支局联合阳曲县金融发展服务中心、建设银行阳曲县支行，共同下沉社区，开展“防非打非”主题宣讲活动，并通过端午包粽子联谊形式，将金融知识送到群众身边。
防非打非工作机制旨在通过加强监管、风险监测、宣传教育等措施，来预防和减少非法金融活动的发生。活动当天，工作人员通过案例讲解、互动问答等形式，向社区居民普及非法集资的常见套路、电信诈骗的防范技巧以及理性投资理财的重要性。现场发放“金融防非打非手册”“反诈指南”等宣传资料80余份，定制了印有“守住钱袋子”“警惕高利诱惑”标语的宣传扇子，以“小物件”传递“大警示”，让金融安全知识融入日常生活。
宣讲会后，工作人员与社区居民围坐一堂，共同参与包粽子活动。
(责编：董童、李源)
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