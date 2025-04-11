2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议4月10日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。中央政法委副秘书长杨春雷通报相关情况，最高人民法院党组成员、副院长李勇，农业农村部党组成员、副部长张兴旺，中国人民银行党委委员、副行长陶玲，中国证监会党委委员、副主席李明，市场监管总局总工程师刘敏，公安部经济犯罪侦查局局长华列兵等联席会议成员单位有关负责同志发言，广东省、重庆市有关负责同志作交流发言。金融监管总局党委委员、副局长周亮主持会议。

会议指出，2024年各地区、各部门坚决贯彻落实党中央、国务院关于防非打非工作的决策部署，坚持整体推进，强化协同联动，狠抓工作落实，统筹协调、齐抓共管、横向到边、纵向到底的格局初步形成，系统治理、源头治理、依法治理的效能不断提升。但是，受内外部多重因素影响，存量风险暴露压力仍然较大，增量风险反弹压力不容低估，防非打非工作形势依然严峻复杂。

会议强调，2025年是“十四五”规划收官之年，要全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入落实中央经济工作会议、中央金融工作会议和全国金融系统工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决扛起防非打非政治责任，全面强化防非打非全链条治理，切实维护人民群众财产安全和社会大局稳定。

会议要求，要进一步健全防非打非工作机制，坚持“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”，着力提升齐抓共管工作效能。要有序压降存量风险，全力破解处置难题，持续巩固提升成果，扎实推进专项行动顺利收官。要把严市场准入关口，完善监测预警体系，健全行政处置机制，强化宣传教育引导，持续深化综合施策源头治理。要坚持稳字当头，切实做好安全稳定各项工作。

联席会议成员单位有关负责同志在主会场参会，各省（自治区、直辖市）、各计划单列市人民政府和新疆生产建设兵团有关负责同志在分会场参会。（来源：国家金融监督管理总局）

(责编：董童、李源)

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