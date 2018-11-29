中国武警黄金部队：40年为国探获金资源储量2365吨

这是一支颇具传奇色彩的队伍，他们因金而生、以黄金命名，却远离着“黄金”带来的财富，常年与大山为伴，与艰苦同行；

这是一支与共和国命运密切相关，伴随共和国不断壮大的精兵劲旅，先后历经4次编制调整、4次任务转换，始终初心不改，忠诚于党；

这是一支世界军事史上绝无仅有的以地质勘探为己任的“国家队”和“野战军”，他们斗风雪、过沼泽、攀峭壁，与生命抗争，与死神相搏，踏遍青山为祖国寻金找矿，书写了一曲曲无悔的青春壮歌。

他们，就是原中国人民武装警察黄金部队。

武警黄金部队组建初期，官兵奉命挺进大小兴安岭执行寻金任务，为了赶工期抢进度，他们以钻塔为家，昼夜不停施工生产。夜里突降大雪，气温陡降了十多度，纷纷扬扬的大雪像被子一样盖在了熟睡的官兵身上。（原武警黄金部队 供图）

这是一支什么样的部队

公开资料显示，改革开放初期，我国急需增加外汇和黄金储备来加速国民经济建设。时任国务院副总理的王震说：“中国不贫金，中国缺少的是专业化找金队伍。”王震在与地质学家们进行深入研究后，向中央建言：让部队去找金子。

1979年1月，经时任国务院副总理王震、谷牧同意，原冶金工业部上报了《关于整编基建工程兵地质支队的报告》。之后，国务院和中央军委下达批示：“为了加强黄金地质普查、勘探工作，迅速发展黄金生产，同意成立中国人民解放军基本建设工程兵黄金指挥部，扩编、整编一批部队，专门勘探、生产黄金。”

“黄金部队”就此诞生，并于1985年起列入中国人民武装警察部队序列。

2018年3月21日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，对武警黄金部队改革作出决策部署，“转为非现役专业队伍，并入自然资源部，承担国家基础性公益性地质工作任务和多金属矿产资源勘查任务”。

8月28日，武警黄金部队移交自然资源部仪式在京召开，标志着这支寻金劲旅将挥别军装，奔赴更广阔地质战场，成为贯彻落实习近平总书记生态文明思想、建设美丽中国的新的生力军。

在这具有历史意义的时刻，让我们一起回顾这支武警黄金部队走过的40年光辉历程，回望一代代黄金人向祖国和人民交出的“金色答卷”！

金色晨曲。黄金兵所到之处，多数是生命禁区，官兵常说，有水的地方是福地。清晨，战友们在沟塘边洗漱。（原武警黄金部队 供图）

(责编：朱江、仝宗莉)