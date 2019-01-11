发改委：N条“含金量高”政策支持雄安新区高质量发展

人民网北京1月11日电 “从创新驱动、城市治理、公共服务、选人用人、土地和人口管理、生态环保、扩大开放、财税金融、治理体制机制等九个重点领域，提出了若干条具体任务和支持政策“，京津冀协同发展领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任林念修今天在国新办发布会上介绍《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》时说，”这些政策针对性和可操作性都很强、含金量也很高。“

林念修指出，2014年2月26日，习近平总书记在北京考察工作并发表京津冀协同发展重要讲话，为我们的工作指明了方向。5年来，我们始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神作为首要，牢牢抓住北京非首都功能疏解这个“牛鼻子”，一刻也没松懈，一时也没停止，有力有序有效推进京津冀协同发展。目前，雄安新区和北京城市副中心规划建设正在高标准、高质量推进，疏解北京非首都功能正在积极稳妥开展，交通、生态、产业等重点领域实现了率先突破。北京城市副中心控制性详细规划已由党中央、国务院批复实施并向社会公布，行政办公区一期工程基本建成，北京市已完成第一批市级机关向副中心搬迁，北京市通州区和河北省三河、大厂、香河三县市协同发展正在积极推进。

林念修介绍，雄安新区设立近两年来，大的顶层设计基本完成，1+N的规划体系基本建立，“1”指的是雄安新区规划纲要，N指的是总体规划（国务院1月2日已批复）、白洋淀规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划这4个综合性规划和26个专项规划。1+N政策体系初步形成，“1”是《中共中央 国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》，N是相关配套实施方案，第一批12个配套方案已制定完成，正陆续印发实施。在研究制定规划和政策的同时，一批看得准、符合规划方向的基础性项目已经先行启动，京雄城际铁路于2018年动工，白洋淀治理、植树造林等生态工程建设启动实施，市民服务中心建成并投入使用。

这次出台的《指导意见》，是按照党中央、国务院部署和京津冀协同发展领导小组要求，由领导小组办公室、发展改革委会同河北省和有关部门共同起草形成的。概括起来讲，就是“一个初心、一条主线、九大重点、四项措施”。

一个初心：就是始终坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，建设北京非首都功能疏解集中承载地。一条主线：就是要创造“雄安质量”、建设“廉洁雄安”、打造推动高质量发展的全国样板。九大重点：就是从创新驱动、城市治理、公共服务、选人用人、土地和人口管理、生态环保、扩大开放、财税金融、治理体制机制等九个重点领域，提出了若干条具体任务和支持政策。这些政策针对性和可操作性都很强、含金量也很高，既立足当前，又着眼长远，目的就是构建有利于增强对优质北京非首都功能吸引力、符合高质量发展要求和未来发展方向的制度体系，推动新区在承接中提升，在改革创新中发展。四项措施：就是全面加强党的领导，完善实施机制，狠抓督促落实，加强协调配合。

林念修强调，今年是京津冀协同发展五周年，京津冀协同发展进入了攻坚克难的关键阶段，雄安新区和北京城市副中心也从顶层设计转向了实质性建设阶段。庄子说，“谋无主则困，事无备则废。”工作中，我们始终牢记习总书记重要讲话和指示批示，坚持谋定而后动，坚持规划好每一寸土地再开工建设，除了基础性项目和保障运行的个别临时性建筑外，雄安新区没动工一砖一瓦，为的就要系好第一颗扣子，走好这关键的第一步，不犯颠覆性错误，避免留下历史遗憾。下一步，我们将以更大的决心和勇气，朝着既定目标一步一步向前走，一茬接着一茬干，一张蓝图干到底，努力在深入推进京津冀协同发展的“大考”中交出优异答卷。

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