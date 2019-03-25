苏州相城北京投资推介会揽资241.7亿元

人民网北京3月25日电 3月23日下午，苏州相城在北京举办主题为“京彩纷呈 筑梦相城”的投资推介会。据了解，本次推介会现场共签约45个项目，总投资额241.7亿元，项目涉及新一代电子信息、智能驾驶、科技金融、新材料、大数据、文化创意等各个领域。

发挥综合交通枢纽优势

在此次推介会上，相城区委书记顾海东全方位介绍了相城卓越的区位优势、优良的营商环境和浓厚的人文底蕴。

据悉，相城位于苏州市域地理中心，处在沪苏浙三地联动发展的核心地带，是长三角一体化国家战略和上海大都市圈、扬子江城市群、苏锡常都市圈等区域战略的叠加要地。从全国经济版图看，相城是京津翼、长三角、珠三角和长江经济带“三圈一带”的重要节点区域。

2018年，当长三角一体化发展上升为国家战略，苏州相城也迎来了重大发展机遇。坐落于该区的高铁苏州北站是千里京沪线必经之处、长三角区域重要综合交通枢纽。未来，京沪高铁和即将建设的通苏嘉甬高铁、苏锡常城铁和如苏湖城铁将穿越高铁苏州北站，在相城交汇形成铁路轴线“双十字”枢纽。以此为契机，相城积极抢抓机遇，主动作为，全面对接上海，全力打造“苏州市域新中心”和“产城融合样板区、长三角一体化创新发展示范区”。

原铁道部总工程师王麟书表示，相城当前全力推动苏州北站枢纽建设，积极与上海虹桥商务区对接融合，充分体现了相城对标和融入长三角一体化发展战略的主动作为和善谋破题。当前相城确立的“大研发、大文化、大健康”三大未来产业，都属于高端现代服务业，是综合交通枢纽偏好型的产业门类，定位十分精准，将相城发展的综合交通枢纽优势发挥到了极致。相城应坚持把上述优势作为融入长三角一体化发展的撬动支点，把推动枢纽经济发展作为实现高质量、跨越式发展的现实路径，全面确立枢纽经济地位，以“交通圈”融入“经济圈”，传导集聚更多优质资源，加快推动相城从“综合交通枢纽中心”向“经济中心”不断提升。

推动高质量发展新态势

在拥抱互联网+和大数据方面，相城还发布了“相城政策通”平台。据悉，该平台瞄准各类惠企政策多样和申报条件迥异的“痛点”，从“大数据赋能政策服务、云计算助力智能匹配、全流程提速智能制造”三方面着手，为企业提供线上到线下的一站式综合服务。除了能获得一份包括匹配政策条数、可申报扶持资金额度、政策详情等内容的“精准”政策服务报告外，企业还可以精确查询到江苏省、苏州市、相城区的工信政策详情，不熟悉申报流程的企业还可通过该平台进行线上委托申报，让每一个企业享受到政策的福利。

针对这一系列务实举措，苏州市副市长曹后灵在发言中指出，相城区是苏州“一核四城”的重要板块之一，也是苏州最具发展活力、潜力的区域之一。当前，相城正在积极抢抓机遇，高起点谋划未来发展，加快推进长三角国家级高铁枢纽建设，努力打造苏州高质量发展的新亮点、新引擎。

此外，近两年来，相城还确立了“以研发产业为主，配套部分高端制造业”的定位，以重大项目为抓手再造核心竞争力，积极抢占未来产业制高点。从2017年起至今，相城累计引进产业项目332个，总投资3296亿元。在高铁苏州北站核心区域，占地10平方公里的长三角国际研发社区快速崛起，大数据、工业互联网、金融科技、智能驾驶、先进材料“五大未来产业高地”雏形初现，形成了高质量跨越发展的“新态势”。

科蓝软件董事长王安京也表示，在相城成立集团研发总部是科蓝公司未来几年战略布局当中最重要的一环，公司将借相城专注于产品研发和技术创新，更好地去实现科技民族软件和国产软件的振兴。

去年底落户相城经济技术开发区的航天特种材料及工艺技术研究所所长曹辉表示，正是被苏州相城三维立体的产业扶持政策，完善的产业配套能力，活跃的经济发展能力，强大的人才聚集能力所深深吸引，研究所决定选择投资相城，通过设立空天材料研究院来共同打造世界领先的空天材料研发及军民融合产业化基地。

(责编：赵爽、朱一梵)