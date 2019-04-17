人民网>>财经

统计局：一季度GDP同比增长6.4% 经济积极因素增多

2019年04月17日10:04  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，2019年一季度我国经济运行开局平稳，积极因素逐渐增多，市场预期和信心增强，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值8769亿元，同比增长2.7%；第二产业增加值82346亿元，增长6.1%；第三产业增加值122317亿元，增长7.0%。

农业生产基本稳定，种植结构不断优化

一季度，农业（种植业）增加值同比增长4.4%。禽蛋产量增长2.3%，牛奶产量增长2.0%。猪牛羊禽肉产量2252万吨，同比下降2.8%；其中，猪肉产量1463万吨，下降5.2%；牛肉、羊肉和禽肉产量分别增长1.7%、1.4%和2.1%。3月份全国主要农区气候条件总体有利，大部分农区日照和墒情适宜，光热条件总体较好，春耕春播进展顺利。大豆意向种植面积同比增长16.4%，优质的中稻和一季晚稻意向种植面积增长1.9%。

工业生产有所加快，高技术产业占比提高

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速比1-2月份加快1.2个百分点，比上年四季度加快0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.5%，股份制企业增长7.8%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.2%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.1%。工业高技术产业增加值同比增长7.8%，快于规模以上工业1.3个百分点，占全部规模以上工业比重为13.5%，比上年同期提高0.8个百分点。工业战略性新兴产业增加值同比增长6.7%，快于规模以上工业0.2个百分点。新产品快速增长，一季度，移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长153.7%、54.1%、48.2%和18.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1-2月份加快3.2个百分点，环比增长1.0%。

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080亿元，同比下降14.0%，剔除春节因素后与上年同期持平略降；规模以上工业企业营业收入利润率为4.79%。初步统计，3月份工业企业实现利润情况有所好转。

服务业较快增长，主要行业增速回升

一季度，第三产业发展稳中有进。其中租赁和商务服务业增加值同比增长8.3%，金融业增长7.0%，住宿和餐饮业增长6.0%，批发和零售业增长5.8%，增速比上年四季度均有所提升。信息传输、软件和信息技术服务业保持较快增长，同比增长21.2%。

一季度，全国服务业生产指数同比增长7.4%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，比上年四季度加快0.2个百分点。3月份，全国服务业生产指数同比增长7.6%，比1-2月份加快0.3个百分点。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长10.9%，增速比上年全年回落0.5个百分点。

市场销售增速上升，网上零售占比提高

一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比增长8.3%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，比上年同期回落1.5个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额83402亿元，增长8.2%；乡村消费品零售额14388亿元，增长9.2%。按消费类型分，餐饮收入10644亿元，增长9.6%；商品零售87146亿元，增长8.2%。消费升级类商品销售增长较快，限额以上单位化妆品类、通讯器材类商品同比分别增长10.9%和10.0%，增速分别快于社会消费品零售总额2.6和1.7个百分点。3月份，社会消费品零售总额同比增长8.7%，比1-2月份加快0.5个百分点，环比增长0.91%。

一季度，全国网上零售额22379亿元，同比增长15.3%，比1-2月份加快1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%，比1-2月份提高1.7个百分点。

投资稳步回升，高技术产业投资增长较快

一季度，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，比上年同期回落1.2个百分点。其中，民间投资61492亿元，增长6.4%。分产业看，第一产业投资增长3.0%；第二产业投资增长4.2%，其中制造业投资增长4.6%；第三产业投资增长7.5%，其中基础设施投资增长4.4%。高技术制造业投资同比增长11.4%，增速比全部投资快5.1个百分点；高技术服务业投资同比增长19.3%，比全部投资快13.0个百分点。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.45%。

一季度，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，比上年同期加快1.4个百分点。全国商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点；全国商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速比1-2月份加快2.8个百分点。

进出口总额增长加快，贸易结构持续优化

一季度，货物进出口总额70051亿元，同比增长3.7%，增速比1-2月份加快3.0个百分点。其中，出口37674亿元，增长6.7%；进口32377亿元，增长0.3%。进出口相抵，顺差5297亿元，比上年同期扩大75.2%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口增长6.0%，占进出口总额的比重为59.6%，比上年同期提高1.3个百分点；机电产品出口增长5.4%，占出口总额的比重为58.8%。民营企业进出口增长9.9%，占进出口总额的比重为40.6%，比上年同期提高2.3个百分点。3月份，进出口总额24626亿元，同比增长9.6%，比1-2月份加快8.9个百分点。其中，出口13419亿元，增长21.3%；进口11207亿元，下降1.8%。

一季度，规模以上工业企业实现出口交货值27663亿元，同比增长4.8%。3月份，规模以上工业企业实现出口交货值10292亿元，增长5.7%。

居民消费价格涨势温和，工业生产者价格小幅上涨

一季度，全国居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比1-2月份扩大0.2个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.8%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.2%，衣着上涨1.8%，居住上涨2.1%，生活用品及服务上涨1.3%，交通和通信下降0.8%，教育文化和娱乐上涨2.6%，医疗保健上涨2.7%，其他用品和服务上涨2.1%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格下降1.2%，鲜菜价格上涨6.9%。3月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；环比下降0.4%。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.2%，涨幅比1-2月份扩大0.1个百分点，比上年同期回落3.5个百分点。3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比上涨0.1%。一季度，全国工业生产者购进价格同比上涨0.1%，其中3月份同比上涨0.2%，环比持平。

全国城镇调查失业率有所下降，外出务工农村劳动力继续增加

一季度，全国城镇新增就业人员324万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为4.8%，低于全国城镇调查失业率0.4个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月上升0.1个百分点。3月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.0小时，比上月增加1.1个小时。3月末，外出务工农村劳动力总量17651万人，比上年同期增加210万人，增长1.2%，增速比上年同期加快0.1个百分点。

居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇

一季度，全国居民人均可支配收入8493元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.8%，比上年同期加快0.2个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入11633元，实际增长5.9%；农村居民人均可支配收入4600元，实际增长6.9%。城乡居民人均可支配收入比值为2.53，比上年同期下降0.02。全国居民人均可支配收入中位数7158元，同比名义增长8.8%。

经济结构调整优化，转型升级成效明显

供给侧结构性改革深入推进。一季度，全国工业产能利用率为75.9%，与历史同期相比，为2013年以来的次高点。3月末全国商品房待售面积51646万平方米，比上月末减少605万平方米，比上年同期下降9.9%。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比下降0.2个百分点。一季度，生态保护和环境治理业、铁路运输业投资同比分别增长43.0%和11.0%，分别快于全部投资36.7和4.7个百分点。

三大攻坚战扎实推进。2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。脱贫攻坚有效推进，贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。污染防治成效继续显现，清洁能源消费比重上升。初步核算，一季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.5个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

经济结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值比重为57.3%，比上年同期提高0.6个百分点，比第二产业高18.7个百分点；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为61.3%，高于第二产业24.4个百分点。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为65.1%，消费继续成为需求动力的主导力量。在全部居民最终消费支出中，服务消费占比为47.7%，比上年同期提高1.4个百分点。东、中、西、东北四大板块良性互动，京津冀协同发展取得新进展，长江经济带大保护行动加快实施，长三角一体化稳步推进，粤港澳大湾区发展规划纲要发布，海南自由贸易区有序建设，空间发展格局更趋优化拓展。

市场预期明显改善，发展信心有所增强

制造业采购经理指数（PMI）重回扩张区间。3月份，制造业采购经理指数为50.5%，比上月上升1.3个百分点，连续3个月低于临界点后重回扩张区间；5个分类指数全部回升，其中生产指数、新订单指数分别回升3.2和1.0个百分点。企业生产经营活动预期指数为56.8%，比上月上升0.6个百分点。非制造业商务活动指数持续处于景气区间。3月份，非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点。服务业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.1个百分点，服务业新订单指数连续三个月位于扩张区间。建筑业商务活动指数为61.7%，位于高位景气区间。综合PMI产出指数明显回升。3月份综合PMI产出指数为54.0%，比上月上升1.6个百分点，企业生产经营活动总体扩张加快。一季度消费者信心指数为124.6，比上年四季度提高3.2点。

统计局表示，总的来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。但也要看到，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。下阶段，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分调动各方面积极性，狠抓各项政策落实落地，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济迈向高质量发展。

相关新闻:

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved