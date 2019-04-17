统计局：一季度GDP同比增长6.4% 经济积极因素增多

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，2019年一季度我国经济运行开局平稳，积极因素逐渐增多，市场预期和信心增强，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值8769亿元，同比增长2.7%；第二产业增加值82346亿元，增长6.1%；第三产业增加值122317亿元，增长7.0%。

农业生产基本稳定，种植结构不断优化

一季度，农业（种植业）增加值同比增长4.4%。禽蛋产量增长2.3%，牛奶产量增长2.0%。猪牛羊禽肉产量2252万吨，同比下降2.8%；其中，猪肉产量1463万吨，下降5.2%；牛肉、羊肉和禽肉产量分别增长1.7%、1.4%和2.1%。3月份全国主要农区气候条件总体有利，大部分农区日照和墒情适宜，光热条件总体较好，春耕春播进展顺利。大豆意向种植面积同比增长16.4%，优质的中稻和一季晚稻意向种植面积增长1.9%。

工业生产有所加快，高技术产业占比提高

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速比1-2月份加快1.2个百分点，比上年四季度加快0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.5%，股份制企业增长7.8%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.2%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.1%。工业高技术产业增加值同比增长7.8%，快于规模以上工业1.3个百分点，占全部规模以上工业比重为13.5%，比上年同期提高0.8个百分点。工业战略性新兴产业增加值同比增长6.7%，快于规模以上工业0.2个百分点。新产品快速增长，一季度，移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长153.7%、54.1%、48.2%和18.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1-2月份加快3.2个百分点，环比增长1.0%。

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080亿元，同比下降14.0%，剔除春节因素后与上年同期持平略降；规模以上工业企业营业收入利润率为4.79%。初步统计，3月份工业企业实现利润情况有所好转。

服务业较快增长，主要行业增速回升

一季度，第三产业发展稳中有进。其中租赁和商务服务业增加值同比增长8.3%，金融业增长7.0%，住宿和餐饮业增长6.0%，批发和零售业增长5.8%，增速比上年四季度均有所提升。信息传输、软件和信息技术服务业保持较快增长，同比增长21.2%。

一季度，全国服务业生产指数同比增长7.4%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，比上年四季度加快0.2个百分点。3月份，全国服务业生产指数同比增长7.6%，比1-2月份加快0.3个百分点。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长10.9%，增速比上年全年回落0.5个百分点。

市场销售增速上升，网上零售占比提高

一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比增长8.3%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，比上年同期回落1.5个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额83402亿元，增长8.2%；乡村消费品零售额14388亿元，增长9.2%。按消费类型分，餐饮收入10644亿元，增长9.6%；商品零售87146亿元，增长8.2%。消费升级类商品销售增长较快，限额以上单位化妆品类、通讯器材类商品同比分别增长10.9%和10.0%，增速分别快于社会消费品零售总额2.6和1.7个百分点。3月份，社会消费品零售总额同比增长8.7%，比1-2月份加快0.5个百分点，环比增长0.91%。

一季度，全国网上零售额22379亿元，同比增长15.3%，比1-2月份加快1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%，比1-2月份提高1.7个百分点。

投资稳步回升，高技术产业投资增长较快

一季度，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，比上年同期回落1.2个百分点。其中，民间投资61492亿元，增长6.4%。分产业看，第一产业投资增长3.0%；第二产业投资增长4.2%，其中制造业投资增长4.6%；第三产业投资增长7.5%，其中基础设施投资增长4.4%。高技术制造业投资同比增长11.4%，增速比全部投资快5.1个百分点；高技术服务业投资同比增长19.3%，比全部投资快13.0个百分点。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.45%。

一季度，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，比上年同期加快1.4个百分点。全国商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点；全国商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速比1-2月份加快2.8个百分点。

进出口总额增长加快，贸易结构持续优化

一季度，货物进出口总额70051亿元，同比增长3.7%，增速比1-2月份加快3.0个百分点。其中，出口37674亿元，增长6.7%；进口32377亿元，增长0.3%。进出口相抵，顺差5297亿元，比上年同期扩大75.2%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口增长6.0%，占进出口总额的比重为59.6%，比上年同期提高1.3个百分点；机电产品出口增长5.4%，占出口总额的比重为58.8%。民营企业进出口增长9.9%，占进出口总额的比重为40.6%，比上年同期提高2.3个百分点。3月份，进出口总额24626亿元，同比增长9.6%，比1-2月份加快8.9个百分点。其中，出口13419亿元，增长21.3%；进口11207亿元，下降1.8%。

一季度，规模以上工业企业实现出口交货值27663亿元，同比增长4.8%。3月份，规模以上工业企业实现出口交货值10292亿元，增长5.7%。

居民消费价格涨势温和，工业生产者价格小幅上涨

一季度，全国居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比1-2月份扩大0.2个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.8%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.2%，衣着上涨1.8%，居住上涨2.1%，生活用品及服务上涨1.3%，交通和通信下降0.8%，教育文化和娱乐上涨2.6%，医疗保健上涨2.7%，其他用品和服务上涨2.1%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格下降1.2%，鲜菜价格上涨6.9%。3月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；环比下降0.4%。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.2%，涨幅比1-2月份扩大0.1个百分点，比上年同期回落3.5个百分点。3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比上涨0.1%。一季度，全国工业生产者购进价格同比上涨0.1%，其中3月份同比上涨0.2%，环比持平。

全国城镇调查失业率有所下降，外出务工农村劳动力继续增加

一季度，全国城镇新增就业人员324万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为4.8%，低于全国城镇调查失业率0.4个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月上升0.1个百分点。3月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.0小时，比上月增加1.1个小时。3月末，外出务工农村劳动力总量17651万人，比上年同期增加210万人，增长1.2%，增速比上年同期加快0.1个百分点。

居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇

一季度，全国居民人均可支配收入8493元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.8%，比上年同期加快0.2个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入11633元，实际增长5.9%；农村居民人均可支配收入4600元，实际增长6.9%。城乡居民人均可支配收入比值为2.53，比上年同期下降0.02。全国居民人均可支配收入中位数7158元，同比名义增长8.8%。

经济结构调整优化，转型升级成效明显

供给侧结构性改革深入推进。一季度，全国工业产能利用率为75.9%，与历史同期相比，为2013年以来的次高点。3月末全国商品房待售面积51646万平方米，比上月末减少605万平方米，比上年同期下降9.9%。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比下降0.2个百分点。一季度，生态保护和环境治理业、铁路运输业投资同比分别增长43.0%和11.0%，分别快于全部投资36.7和4.7个百分点。

三大攻坚战扎实推进。2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。脱贫攻坚有效推进，贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。污染防治成效继续显现，清洁能源消费比重上升。初步核算，一季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.5个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

经济结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值比重为57.3%，比上年同期提高0.6个百分点，比第二产业高18.7个百分点；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为61.3%，高于第二产业24.4个百分点。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为65.1%，消费继续成为需求动力的主导力量。在全部居民最终消费支出中，服务消费占比为47.7%，比上年同期提高1.4个百分点。东、中、西、东北四大板块良性互动，京津冀协同发展取得新进展，长江经济带大保护行动加快实施，长三角一体化稳步推进，粤港澳大湾区发展规划纲要发布，海南自由贸易区有序建设，空间发展格局更趋优化拓展。

市场预期明显改善，发展信心有所增强

制造业采购经理指数（PMI）重回扩张区间。3月份，制造业采购经理指数为50.5%，比上月上升1.3个百分点，连续3个月低于临界点后重回扩张区间；5个分类指数全部回升，其中生产指数、新订单指数分别回升3.2和1.0个百分点。企业生产经营活动预期指数为56.8%，比上月上升0.6个百分点。非制造业商务活动指数持续处于景气区间。3月份，非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点。服务业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.1个百分点，服务业新订单指数连续三个月位于扩张区间。建筑业商务活动指数为61.7%，位于高位景气区间。综合PMI产出指数明显回升。3月份综合PMI产出指数为54.0%，比上月上升1.6个百分点，企业生产经营活动总体扩张加快。一季度消费者信心指数为124.6，比上年四季度提高3.2点。

统计局表示，总的来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。但也要看到，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。下阶段，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分调动各方面积极性，狠抓各项政策落实落地，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济迈向高质量发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)