“加油国货”915国货节暨国货联盟倡议首发仪式举行

人民网北京9月17日电 （杨曦）日前，由中国石油北京销售公司、人民日报系人民文创和搜狐主办的“加油国货”915国货节暨国货联盟倡议首发仪式在京举行。活动主题为“新国货·好品质·共分享”，旨在“推崇国货精神，打造国货品牌”。

随着中国经济不断发展，国产品牌和中国制造正慢慢回归中国人的消费选择。中国向来不缺乏匠人、匠心，代代相传的精湛技艺早就令西方世界叹服。“中国质造”已经将“品质”和“创新”镌刻进产品的灵魂。另一方面，借助文化而实现产品的创新，实际上也是对传统文化的传播。带有“中国文化”元素的时尚产品日渐成为新生代消费者彰显自我个性、打造个人属性的标签。大白兔奶茶、故宫口红、六神花露水鸡尾酒等，都源自于消费者对于产品品牌及其文化创新的认同。

为了推动“中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”，中国石油北京销售公司联合人民日报系人民文创、搜狐共同发起“国货联盟”计划，助力民族品牌发展。人民文创将利用自身强大的IP资源，深挖民族品牌的文化特性，为国货注入更多的文化属性。中国石油北京销售公司将开放自身渠道优势，利用线上线下渠道为国货提供更多的销售支撑。搜狐将利用丰富的平台资源和优质的营销解决方案，为国货品牌提供更大的舞台。

未来，随着物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，中国技术、中国方案、中国标准“走出去”成为发展趋势。“国货联盟”的发起正是让国货树立“中国范儿”品牌形象，促进更多的国货品牌走向国际市场，面向世界的积极举措。

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