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开通四大招聘专区 58同城助力就地过年

2021年01月29日18:11 | 来源：人民网-财经频道
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为满足春节期间企业灵活用工需求，同时给求职者提供更多便利，58同城招聘在2021年涨薪季活动期间特别策划了主题为“就地过年赚大钱，薪动工作任你选”的线上专场活动，为求职者提供多元就业机会，缓解企业用工难题，助力人岗精准匹配、升职加薪过好年。

据介绍，活动针对春节期间用工需求较旺的四大类型岗位设置了对应的招聘专区，包括超市零售、餐饮、快递物流、家政保洁四大专区，召集了百余家企业、为求职者提供导购店员、蔬果打包员、服务员、送餐员、仓储管理员、保安等千余个岗位。求职者登陆58同城APP,点击找工作,即可在专场活动中选择心仪专区，浏览岗位具体信息。

同时，着眼于疫情防控，58同城直播招聘可以让求职者足不出户就能获得丰富的岗位信息。2月2日，58同城将邀请金牌主播进行春节期间招聘岗位专场直播，主播将会介绍招聘企业的招才需求、岗位信息、工作地点、福利待遇等，与求职者进行线上互动，并回答用户相关问题。对岗位有应聘需求的求职者可点击查看职位详情或通过微聊与企业联系，并向企业HR发送求职意向和个人简历，与招聘方进行一对一深入交流。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)

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