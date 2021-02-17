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“别样中国年”系列之八

假期最后一天，新年Flag立起来！

杨曦 任妍
2021年02月17日09:50 | 来源：人民网
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律回春晖渐，万象始更新。新的一年，你是否已经有了新的小目标，做好准备重整行囊，踏上征程？

牛年春节期间，人民网财经采访收集了不同工作岗位人群的新年flag（目标），正如同“一千个读者，有一千个哈姆雷特”一样，每个人的新年Flag，都各有不同。

2021，收拾心情，重新出发。新年flag立起来，让你的努力都有迹可循！

急诊科医生韩英娜希望继续坚守岗位、救死扶伤。人民网记者 任妍摄

韩英娜，今年30岁，是首都医科大学宣武医院的一名急诊科医生，从事抢救危重病人及诊治急症病人的工作。韩英娜告诉记者，去年的一年，因为疫情影响，在工作中需要时刻保持高度警惕，在不耽误急危重症患者救治的前提下，还要对每一位病患仔细询问症状及流行病史，工作强度极大。2021年，她最大的愿望就是希望疫情能早日过去，大家身体安康。

“今年给自己定的目标就是坚守好岗位、救死扶伤，不断扎实临床能力，继续学习，完成二阶段考试及中级考试。”韩英娜说。

基层民警薛钰麒希望战斗在疫情防控和监管安全最前沿。受访者供图

今年28岁的薛钰麒是一名基层司法民警。对薛钰麒来说，2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的疫情，他坚决响应监狱党委号召，迅速进入封闭管理模式，为全力守住疫情防控“五零”防线做贡献。

薛钰麒告诉记者，新的一年愿望是疫情快点结束，自己已封闭执勤一百多天，希望早日抱抱离家时才出生40多天的女儿。“新的一年我要继续忠诚履职，义无反顾地战斗在疫情防控和监管安全最前沿，坚守奉献中践行初心和使命。”薛钰麒说。

动车乘务员马燕妮希望大家都不用再担心病毒的侵袭。人民网 杨曦摄

今年22岁的马燕妮，是南昌铁路局的一名乘务员。她来自陕西省宝鸡市，已经在往返于北京和南昌的复兴号动车D737、D738次列车上工作4年。在今年这个特殊的春运时期，她和同事们坚守在一线，为老百姓安全出行做好保障。谈到对2021有什么期待，马燕妮说：“我希望疫情能够快快消散，不再反复，大家都不用再担心病毒的侵袭。同时也希望自己的工作能够越来越顺利，继续成长进步。”

报社安保人员龙天琪希望平安顺利，做好本职工作。人民网记者 任妍摄

龙天琪，20岁，辽宁人，是报社保卫处的一名安保人员。春节期间，龙天琪依然坚守岗位，确保大厦的安全保障工作。龙天琪告诉记者，单位为使就地过年的员工感受到异地过年的温暖，组织了不少文体活动，营造了浓厚的节日氛围，让就地过年的职工也有春节过年的归属感。

“2021年希望大家都平安顺利，我也会继续耕耘本职工作，为大家做好服务。”龙天琪说。

中国石化员工徐光云希望自己和家人都能度过愉快而安稳的一年。人民网 杨曦摄

今年51岁的徐光云是江西省乐平市人。作为一名与中国石化共同进步三十余年的老员工，此次春节，他放弃与在景德镇市从事护士工作的女儿一起过年的机会，向加油站站长主动请缨坚守岗位。大年三十晚上，正在值班的他接到女儿的问候电话，他不忘叮嘱女儿：“咱们都要履行好自己的职责，为大家安稳过年做好服务。”对于新年的期盼，徐光云告诉记者，愿自己和家人都能度过愉快而安稳的一年。

在校研究生杨可方希望努力学习专业知识，为秋招做好准备。人民网记者 任妍摄

杨可方是中国财政科学研究院的一名在校研究生，今年22岁。2020年，杨可方经历了疫情下的“云毕业”和研究生入学，开启了学习生涯的新阶段，来到一个新的城市，认识了新朋友，是记忆深刻的一年。她告诉记者，2021年，希望能继续努力学习专业知识，提升自己的专业能力，多参加社会实践活动。同时也希望自己能多运动，勤锻炼，身体健康最重要。

来自重庆的老夫妇钟文汉、袁惠莲希望新的一年病毒消散、国泰民安。人民网 杨曦摄

来自重庆的老夫妇有着共同的期盼——消灭病毒、国泰民安。妻子袁惠莲今年78岁，丈夫钟文汉今年80岁，他们退休前分别担任公务员和教师的工作。每年冬天，他们都会从重庆飞往温暖的三亚过冬。老夫妇告诉记者，他们把自己的身体照顾好，健健康康、开心快乐地度过每一天就是最大的目标，这样也能让儿孙们放心。

李梓炀小朋友希望好好学习，强健体魄。人民网 杨曦摄

今年8岁的李梓炀小朋友，是北京市陈经纶中学嘉铭分校的一名小学生。寒假期间，在老师和家长的帮助下，他为自己制定了丰富的学习和锻炼计划，并努力坚持完成。牛年春节，他回到爸爸的老家和亲人们度过了一个非常愉快的假期。对于2021年的目标，李梓炀觉得一是要加强体育锻炼，控制好体重；二是要学好每一门功课，不断进步。

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(责编：白帆、高雷)

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