人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）春节，是中国人心目中最重要的传统节日。除夕夜，一家人守在一起，吃着年夜饭，其乐融融。

在这个阖家团圆的日子里，从巍峨耸立的雪山，到贫瘠的盐碱荒滩；从辽阔无垠的沙漠，到灯火阑珊的都市；从奔腾不息的金沙江畔，到蔚蓝色大海……有这么一群人，他们奋斗在能源保供的各条战线上，舍小家为大家，用责任书写着家国情怀，守护着万家灯火，让这个春节变得更加亮堂、更加温暖。

青海玉树：海拔四千米巡线保供电

2月11日，正值除夕。在平均海拔4200米的青海省玉树藏族自治州玉树市结古镇，一辆黄色的电力工程车清晨驶出小镇，经过近一个小时蜿蜒颠簸，停靠在了山脚下。

王宏宁、林垚、姚尧等一行4人带好望远镜、测温仪等巡线工器具，开始了踏雪攀山巡线之旅。作为国网青海省电力公司驻玉树运检分的运维人员，赶在春节前夕，他们要按计划对辖区所有输电线路开展一次全面巡视，保障玉树地区节日可靠供电。

2月11日，玉树运检分部林垚对输电线路进行无人机巡视。受访者供图

上山的道路狭窄崎岖，4人在积雪中徒步20分钟后，终于到达山顶的塔下。

“今天巡查完这最后一条线路，咱们也回站里包饺子，准备过年了。”王宏宁，甘肃庆阳人，玉树运检分部负责人，今年为响应国家就地过年号召，主动与青海本地同事换班，留在玉树坚守岗位，这也是他在站内度过的第6个春节。

2月11日，玉树运检分部王宏宁对输电线路进行电气部位金具检查。受访者供图

“现在我们已经开始引入无人机辅助巡线，但由于玉树特殊的自然环境，无人机巡线仍具有局限性。一些特殊地段线路还需要人员进行现场测温和特巡检查。”王宏宁说：“尤其是山顶搭建经幡的区域，如果经幡绑扎不牢固，极有可能随风搭接到导线上，造成导线接地、线路跳闸，每次巡视都得走到跟前查清楚才放心。”

王宏宁所在的玉树运检分部主要担负着玉树七个县域输电线路的运维检修工作，总长3389.535公里，是玉树地区的电力大动脉。

尽管工作环境艰苦，王宏宁和同事们却丝毫没有怨言，数年如一日坚守岗位，用实际行动为“大家”贡献着“小家”力量，用初心和使命承担着“万家灯火明”的责任和担当。

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