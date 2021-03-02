牛年春节期间，受疫情影响，全国多地群众选择就地过年。腊月二十七至假期结束，为服务好广大客户，大家保险集团旗下大家人寿、大家财险在做好疫情防控的同时，及时调动多个条线人员坚守岗位，山西、广东、内蒙古、浙江、四川、河北、河南、重庆、天津等多地的大家保险人及时响应客户需求，持续向社会贡献大家力量，抒写了一个个暖心的“大家”故事。

腊月二十七 山西

春节将至，大家人寿山西分公司客服人员仍在坚守岗位。下班时间已过，客户刘先生行色匆匆地走进运营大厅，告知分公司运营部员工梁晓庆，自己已经在手机银行提交退保，但没有留意默认退款银行卡已注销。由于刘先生急用这笔钱，若年前没有收到账就会很麻烦，梁晓庆快速定位到这笔制盘数据。经过与客户的沟通，梁晓庆迅速计算好退票下达时间，认真为客户讲解转账问题的处理步骤，并留下客户联系电话，全力协助客户以最快速度收到退款。

腊月二十八 广东

为了确保春运期间非道路交通事故的快速处理与理赔，助力交警保障春运道路交通顺畅。大家财险广东分公司在阳江市区西平北高速出口设置快处快赔服务点，不仅为春运出行的客户提供快速查勘理赔服务，还对路过有需要帮助的车主免费提供了轮胎充气、车胎气压检查、安全驾驶服务手册、温水等贴心服务。

腊月二十九 内蒙古

大家财险内蒙古分公司员工们前往呼和浩特市赛罕区交警岗亭，为春节期间坚守岗位一线的交警们免费送上了“大家保 大靠山综合意外险”，解决了交警们工作中的后顾之忧。大家财险的员工们详细介绍了“大家保 大靠山综合意外险”的承保内容后，并耐心协助交警们完成投保资料的提交，为春节依旧坚守岗位的交警们带来了大家财险的温暖与保障。

年三十 浙江

阖家团圆之际，大家财险浙江分公司温州中支查勘员林学肯接到客户单方事故报案后，立刻前往事故现场完成查勘工作，由于客户车辆底盘受损，为了春节期间客户走亲访友的出行安全，林学肯联系合作的修理厂赶到现场为客户进行车辆安全检查，确保了客户在春节期间使用车辆无后顾之忧。

正月初一 四川

牛年的第一个晚上，在四川省眉山市东坡区岷江大道发生两车擦挂事故，因双方对责任存在争议僵持不下，大家财险四川分公司眉山中支查勘员徐威接到报案后立即赶赴现场，以专业、耐心的态度协助客户化解双方矛盾，顺利完成事故查勘工作，协助客户完成理赔流程。

正月初二 河北/河南

大家财险河北分公司邢台中支查勘员乔海涛接到报案，客户车辆因行驶时剐蹭造成左前轮受损，客户着急前往亲戚家拜年，车辆无法使用，焦急不安。乔海涛及时赶往现场将客户安置在安全区域休息，在查验车辆损失情况后，协助客户迅速完成轮胎更换，让客户在春节期间安全回家。

春节假期前夕，大家人寿河南分公司理赔员接到理赔报案，客户张某突然身故。理赔员李兰兰立即赶往现场并耐心安抚家属，等其情绪稳定后询问受益人情况并将理赔所需资料发给家属。大年初二，客户表示希望在过年期间准备理赔所需资料，李兰兰立即回电指导家属材料的收集和相关资料的调取。资料准备完成后，李兰兰协助客户通过微信小程序报案并提交理赔资料，客户最终于 2月20日收到理赔金。

正月初三 重庆

正值情人节之际，大家财险重庆分公司巴南支公司查勘员雷飞接到客户电话，被告知客户驾驶的车辆不慎撞到路沿石堆，导致轮胎受损无法行驶，客户着急赴约。雷飞在安抚客户情绪的同时，第一时间赶往现场为其更换轮胎并赠送雨伞，最终客户顺利赴约。

正月初四 天津

春节假期还未结束，大家人寿天津分公司运营服务部接到理赔报案，客户在天津医科大学总医院因为急性出血导致身故。分公司运营服务部员工冯雪第一时间响应，毫不犹豫的放弃了全家出游计划，立刻奔赴现场。调查期间发现被保人年轻时来津工作，身份证号码调整，相关部门记录的被保人户籍记录断档，无法证明受益关系。家属一时间情绪非常激动，经过冯雪与公安局负责户籍管理的民警坚持不懈的沟通，协同家属通过人事关系证明等其他材料，最终客户顺利的完成了所需理赔材料的收集。

牛年新征程，大家保险人将秉持“善心、公心、匠心”，用更温情的服务和更多优质保险产品，守护大家的美好生活，陪伴广大客户和全国人民在新的一年砥砺前行。

(责编：罗知之、吕骞)