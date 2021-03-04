人民网北京3月4日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，近日，农业农村部印发《关于做好2021年粮食稳产增产工作的指导意见》，明确抓好粮食生产时间表和路线图，实施“压责任稳面积夺丰收”“强科技提单产夺丰收”“防病虫抗灾害夺丰收”“强化政策夯实基础保丰收”“监测预警保丰收”五大行动，细化职责分工，落实关键措施，环环紧扣、一招不落，奋力夺取全年粮食丰收，为经济社会发展提供有力支撑。

农业农村部明确提出，要确保全年粮食面积只增不减，着力稳口粮、增玉米、稳大豆，确保粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上、力争玉米增加1000万亩以上，确保粮食产量保持在13000亿斤以上、力争更多增产。

围绕全年粮食稳产增产的目标，“五大行动”具体内容为：

一是压责任稳面积夺丰收行动。逐级落实生产任务，用好用足耕地资源，加强粮食生产功能区建设管理，千方百计增加粮食播种面积。

二是强科技提单产夺丰收行动。推动种业“翻身仗”起好步，推进粮食生产全程机械化，加快推进粮食生产托管服务，多措并举提高粮食生产水平。

三是防病虫抗灾害夺丰收行动。坚决打赢“虫口夺粮”攻坚战，推进科学防灾减灾，推进粮食生产环节减损，实现抗灾夺丰收。

四是强化政策夯实基础保丰收行动。扎实推进高标准农田建设，着力提升耕地质量，扩大耕地轮作试点规模，大力推进农业节水，巩固提升粮食生产能力。

五是监测预警保丰收行动。加强粮食作物生产进度和苗情墒情调度，及时反映情况，做好舆论引导，推广典型经验做法，营造良好舆论氛围。

农业农村部要求，各地要切实强化组织领导、强化政策落实、强化农资保障、强化宣传引导，锚定目标，铆足干劲，奋力夺取全年粮食丰收，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支撑。

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(责编：李源、高雷)