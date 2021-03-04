人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

农业农村部：坚决完成全年1亿亩高标准农田建设任务

2021年03月04日08:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月4日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，3月3日，农业农村部召开全国高标准农田建设推进视频会，部署2021年高标准农田建设重点工作。会议强调，要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧围绕耕地这个要害，加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进全年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务，确保“十四五”高标准农田建设开好局、起好步。

会议指出，2020年全国高标准农田建设工作成效显著，全年建成高标准农田8391万亩、高效节水灌溉2395万亩，超额完成中央确定的年度目标任务，粮食保障能力进一步提高，为稳住农业基本盘，守住三农战略后院发挥了重要支撑作用。

会议要求，各地要全力抓好今年高标准农田建设进度，多措并举，确保高质量完成建设任务。要加强工程组织实施，加快项目准备、任务分解、立项批复、招标投标、工程施工、资金拨付、竣工验收等工作。要强化建设资金保障，在积极争取增加财政投入的同时，用好用足土地出让收入、新增耕地收益、政府债券等政策，并积极引导社会资本投入。要强化建设质量管理，持续提升建设质量。要加强工程建后管护，落实管护主体和责任，多渠道筹措管护经费，确保建成一亩、管好一亩。要严格开展监督考核，完善考核制度，加强定期调度和评价激励，加快项目上图入库。

相关新闻

农业农村部实施粮食稳产增产“五大行动” 明确今年粮食生产路线图

图解：划重点！“十四五”时期“三农”工作这么干

农业农村部发布全国乡村产业高质量发展"十大典型"

唐仁健：中央一号文件是今年“任务书”也是5年“施工图”

唐仁健：保障粮食安全 重点是做好“藏粮于地、藏粮于技”

(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：坚决完成全年1亿亩高标准农田建设任务
　　人民网北京3月4日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，3月3日，农业农村部召开全国高标准农田建设推进视频会，部署2021年高标准农田建设重点工作。会议强调，要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧围绕耕地这个要害，加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进全年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务，确保“十四五”高标准农田建设开好局、起好步。…
强化野生动植物保护 促进人与自然和谐共生
　　人民网北京3月4日电 （记者余璐）今年3月3日是第八个“世界野生动植物日”，我国活动日的主题是“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。国家林业和草原局相关负责人表示，我国站在对人类文明负责的高度，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界，探索人与自然和谐共生之路。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部