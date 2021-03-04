人民网北京3月4日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，3月3日，农业农村部召开全国高标准农田建设推进视频会，部署2021年高标准农田建设重点工作。会议强调，要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧围绕耕地这个要害，加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进全年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务，确保“十四五”高标准农田建设开好局、起好步。

会议指出，2020年全国高标准农田建设工作成效显著，全年建成高标准农田8391万亩、高效节水灌溉2395万亩，超额完成中央确定的年度目标任务，粮食保障能力进一步提高，为稳住农业基本盘，守住三农战略后院发挥了重要支撑作用。

会议要求，各地要全力抓好今年高标准农田建设进度，多措并举，确保高质量完成建设任务。要加强工程组织实施，加快项目准备、任务分解、立项批复、招标投标、工程施工、资金拨付、竣工验收等工作。要强化建设资金保障，在积极争取增加财政投入的同时，用好用足土地出让收入、新增耕地收益、政府债券等政策，并积极引导社会资本投入。要强化建设质量管理，持续提升建设质量。要加强工程建后管护，落实管护主体和责任，多渠道筹措管护经费，确保建成一亩、管好一亩。要严格开展监督考核，完善考核制度，加强定期调度和评价激励，加快项目上图入库。

相关新闻

农业农村部实施粮食稳产增产“五大行动” 明确今年粮食生产路线图

图解：划重点！“十四五”时期“三农”工作这么干

农业农村部发布全国乡村产业高质量发展"十大典型"

唐仁健：中央一号文件是今年“任务书”也是5年“施工图”

唐仁健：保障粮食安全 重点是做好“藏粮于地、藏粮于技”

(责编：李源、高雷)