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农业农村部：集中力量补短板强弱项 推进粮食生产全程机械化

2021年03月12日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为充分发挥农业机械化在粮食生产中集成技术、节本增效、提质减损、稳产增产等方面的重要作用，农业农村部办公厅近日印发通知，部署抓实抓细全程机械化各项工作，为夺取2021年粮食丰收提供粮食生产支撑。

通知指出，当前我国农业生产进入机械化主导的新阶段，各主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%，但双季稻栽植、粮食产地烘干等环节和丘陵山区机械化尚有不少短板。各级农业机械化主管部门要集中力量补短板强弱项，全方位提升粮食生产全程机械化水平，为粮食稳产增产贡献机械化力量。

通知要求，要重点抓好五个方面工作。一要着力补齐重点区域粮食生产全程机械化短板。深入开展主要农作物全程机械化推进行动，围绕双季稻机械化移栽、玉米籽粒机收等薄弱环节和丘陵山区、种业机械化短板，推广应用一批高适应性技术装备和全程机械化生产模式，提升粮食生产效率效益。二要积极推广用地养地结合型机械化技术。深入实施东北黑土地保护性耕作行动计划，推动秸秆覆盖免少耕播种机械化技术应用提质扩面，进一步减轻风蚀水蚀，培肥地力，持续促进粮食稳产丰产。组织实施农机深松整地1亿亩以上，助力耕地质量提升。三要多措并举推进机械化节粮减损。加强收获机械检修，保持机械良好作业性能。开展机收作业质量标准宣传及培训，加强在用联合收割机质量调查，引导农户选用适宜机械、机手规范操作、企业改进产品性能，提升机械化应急抢种抢收能力，进一步降低粮食损失。四要精心组织重要农时农机作业服务。紧扣春耕、“三夏”“双抢”“三秋”粮食生产需要，突出精细管理，针对性做好机具调度，保障机械化生产活动高质高效进行。五要充分发挥农机购置补贴等政策支持引导作用。提高重点区域薄弱环节机具补贴额，将水稻育秧、粮食烘干等成套设施装备纳入农机新产品补贴试点。加强薄弱环节农机作业补贴支持力度，加快绿色高效机械化生产方式应用，促进粮食生产高质量发展。

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(责编：李源、章斐然)

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