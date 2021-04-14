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全国10省份小麦条锈病发生面积1200万亩 农业农村部部署防控

2021年04月14日08:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，今年我国西南、汉水流域、黄淮南部等小麦条锈病冬繁区菌源多、发生早、见病广。截至4月13日，全国条锈病发生面积1200万亩，涉及10个省份、400多个县（市、区）。当前，黄淮海等主产区小麦陆续进入产量形成关键时期。针对小麦条锈病重发流行严峻形势，4月13日，按照“虫口夺粮”保丰收行动总体安排，农业农村部在河南省许昌市召开小麦条锈病防控现场观摩会，对防控工作进行再动员再部署。

会议认为，去冬以来，各级农业农村部门主动入位、积极作为，采取“带药侦查、发现一点、预防一片”打点保面，以及加大统防统治等措施，防控取得阶段性成效。3月下旬以来，病害随气流北扩东移明显，见病范围显著大于常年，黄淮海等麦区大面积流行潜势依然较大，防控任务仍然艰巨，防控工作丝毫不能放松。各地要抓住关键时期落实防控措施，坚决遏制小麦条锈病大面积流行危害。

4月13日，陕西省农业农村厅的技术人员（右一）在兴平市的麦田里给村民讲解小麦条锈病的防治方法。新华社记者 都红刚摄

小麦条锈病是随气流跨区域流行性重大病害，一旦大面积流行危害，直接影响小麦高产稳产，必须坚持联合监测、分区治理。会议指出，汉水流域、黄淮南部等病害已发生流行麦区，要加大分散发生区“打点保面”、集中连片发生区统防统治力度，减轻当地危害，压低外传菌源；黄淮海等可能发生流行麦区，要坚持“关口前移、治早治小”，严控发病中心，适时组织统防统治、应急防治，确保病害不大面积流行成灾，确保危害损失控制在5%以内。

会议强调，4月中下旬至5月上旬是小麦条锈病防控关键时期，各级农业农村部门要迅速行动起来，加强组织发动，落实落细各项防控措施。一要强化责任落实。按照《农作物病虫害防治条例》规定，落实属地责任，及时动员部署，确保防控工作顺利开展。二要强化科学防控。牢牢把握病害发生流行规律，精准监测预警，优化防控方案，加强技术指导，大力推进专业化统防统治，切实提高防控效果。三要强化物资准备。及时用好各级财政病虫害防控专项资金，迅速做好防控物资和作业准备，组建应急队伍，增强应急处置能力。四要强化督导检查。组派精干力量，深入防控一线，督促防控工作开展，检查防控措施落实和防控效果。

会议要求，各级农业农村部门迅速行动起来，再奋战40天，全力抓好小麦条锈病等重大病虫害防控，实现“虫口夺粮”。

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(责编：李源、高雷)

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