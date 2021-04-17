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四部门部署推进长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作

长江流域沿江15省（市）一季度共清理涉渔“三无”船舶3374艘

2021年04月17日09:36 | 来源：人民网
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长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作会议现场。（来源：农业农村部网站）

人民网北京4月17日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作会议在江苏南京召开，农业农村部联合公安部、水利部、市场监管总局部署推进长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作。

会议指出，经过沿江各地集中攻坚、连续奋战，渔民安置保障工作稳步推进，专项打击整治持续推进，长江禁捕退捕工作取得重要阶段性成效。今年1-3月，长江流域沿江15省（市）共清理涉渔“三无”船舶3374艘、违规网具4.1万顶，检查水产品经营主体860.25万家次，查获非法捕捞案件1848起。但目前，仍存在“捕运销”地下产业链更为隐蔽、非法捕捞风险隐患长期存在、不规范垂钓问题凸显、渔政执法能力短板尚未补齐等问题。

会议强调，今年是长江“十年禁渔”的起步之年，要持续推动完善跨地区、跨部门的协同共管机制，推进禁捕管理职责和管理范围各自“向前延伸一步”，全力消除监管上的真空死角。要持续加大全环节、全链条打击力度，严厉打击利用垂钓变相捕捞和“电、毒、炸”鱼等涉渔违法犯罪行为，强化电商平台和经营主体责任，深入整治线上线下售卖非法渔具、渔获物行为。要加强指导督促，采取交叉检查、巡回抽查、暗查暗访、通报约谈等方式，压实属地责任。要加快修订《渔业法》，出台配套规章制度，着力夯实“十年禁渔”制度基础。要建好长江禁渔执法监管平台系统，实施长江渔政执法装备建设方案，整合利用相关涉水部门执法资源，提升禁捕管理效能和水平。 

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(责编：李源、高雷)

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