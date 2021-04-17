人民网北京4月17日电 （记者李源）农业机械化是建设现代农业的重要内容。据农业农村部网站消息，日前，农业农村部在京召开农业机械化工作会议，谋划“十四五”农业机械化重点任务，部署今年重点工作。

“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是深入贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级的重要阶段。

会议指出，各级农机化部门要紧紧围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，紧盯“保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革”目标任务，科学谋划“十四五”重点任务，有力支撑现代农业发展和乡村全面振兴。

会议提出六方面重点任务：要支撑保供，强化核心技术和关键装备研发，推动各产业各区域各环节努力实现机械化全覆盖，在确保粮食等重要农产品供给安全上提供支撑；要聚力衔接，加快丘陵山区、革命老区、边疆边远等地区机械化发展，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上用力；要助力建设，加快推进机械化、智能化，在现代设施农业、智慧农业和数字乡村建设上主动入位；要盯紧要害，推进机械化与品种选育、耕地质量提升、绿色低碳发展紧密融合；要关注禁渔，在满足长江流域退捕转产渔民对机械化技术及装备需求上精准对接；要融入改革，大力发展农机社会化服务，以机械化促进农业生产关系、经营模式创新，在实现小农户与现代农业有机衔接上担当作为。

会议还就农机短板需求目录制定、机械化保障粮食稳产增产及机收减损、农机购置补贴和东北黑土地保护性耕作行动计划实施、农机安全生产等2021年重点工作作出部署。

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(责编：李源、高雷)