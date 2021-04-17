人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“十四五”农业机械化重点任务是什么？农业农村部作出六大部署

2021年04月17日09:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月17日电 （记者李源）农业机械化是建设现代农业的重要内容。据农业农村部网站消息，日前，农业农村部在京召开农业机械化工作会议，谋划“十四五”农业机械化重点任务，部署今年重点工作。

“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是深入贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级的重要阶段。

会议指出，各级农机化部门要紧紧围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，紧盯“保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革”目标任务，科学谋划“十四五”重点任务，有力支撑现代农业发展和乡村全面振兴。

会议提出六方面重点任务：要支撑保供，强化核心技术和关键装备研发，推动各产业各区域各环节努力实现机械化全覆盖，在确保粮食等重要农产品供给安全上提供支撑；要聚力衔接，加快丘陵山区、革命老区、边疆边远等地区机械化发展，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上用力；要助力建设，加快推进机械化、智能化，在现代设施农业、智慧农业和数字乡村建设上主动入位；要盯紧要害，推进机械化与品种选育、耕地质量提升、绿色低碳发展紧密融合；要关注禁渔，在满足长江流域退捕转产渔民对机械化技术及装备需求上精准对接；要融入改革，大力发展农机社会化服务，以机械化促进农业生产关系、经营模式创新，在实现小农户与现代农业有机衔接上担当作为。

会议还就农机短板需求目录制定、机械化保障粮食稳产增产及机收减损、农机购置补贴和东北黑土地保护性耕作行动计划实施、农机安全生产等2021年重点工作作出部署。 

更多推荐

事关亿万农民利益！新一轮农机购置补贴政策来了

严打非法捕捞！我国首次派遣远洋渔业公海转载观察员

让粮食流通监管"长出牙齿" 这部重磅条例看点十足

9张海报读懂中国的“减贫密码”

脱贫地区乡村产业如何持续发展？农业农村部作出重要部署

(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
“十四五”农业机械化重点任务是什么？农业农村部作出六大部署
　　人民网北京4月17日电 （记者李源）农业机械化是建设现代农业的重要内容。据农业农村部网站消息，日前，农业农村部在京召开农业机械化工作会议，谋划“十四五”农业机械化重点任务，部署今年重点工作。…
长江流域沿江15省（市）一季度共清理涉渔“三无”船舶3374艘
　　长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作会议现场。（来源：农业农村部网站） 人民网北京4月17日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作会议在江苏南京召开，农业农村部联合公安部、水利部、市场监管总局部署推进长江流域重点水域打击非法捕捞专项工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部