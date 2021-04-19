“三紧盯、三强化” 农业农村部部署沿海渔业安全生产工作
2021年04月19日16:12 | 来源：人民网
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大批渔船回到海南三亚崖州中心渔港避风（资料图）。新华社记者 杨冠宇摄
人民网北京4月19日电 （记者李源）当前正值渔业生产旺季，恶劣天气密集，是险情事故的多发期，做好渔业安全生产工作刻不容缓。据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开沿海渔业安全生产工作推进视频会议，通报今年以来发生的较大以上渔船安全事故，分析当前渔业安全生产的形势和问题，进一步部署渔业安全生产工作任务。
会议指出，年初以来，渔业安全生产事故多发重发，形势严峻。各地要绷紧神经，狠抓责任措施落实，坚决遏制重特大事故发生。
会议要求，各地渔业渔政部门要进一步加强渔业安全生产管理，严格落实属地责任和船东船长主体责任，扎实做好“三紧盯、三强化”——
一是紧盯海上气象和渔汛异动情况，及时发布预警预报信息；二是紧盯事故多发海域、商渔船交汇密集区，加大巡查执法力度；三是紧盯异地生产和异地停靠渔船，严防渔船脱检脱管；四是进一步强化海上安全执法检查，及时勒令问题渔船回港整改；五是进一步强化船籍港管理措施，逐港逐船逐人检查，把责任和压力层层传导下去；六是进一步强化应急值守，严格执行险情事故报告规定和程序，严禁迟报、漏报事故信息。
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(责编：李源、章斐然)
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