百年奋斗路，启航新征程！

今年，是中国共产党成立100周年。百年之间，无数女性用“她力量”推动着历史车轮滚滚向前，她们的精神也深深地感动着你我！

在革命战争年代，坚守信仰英勇不屈的“她力量”是向警予，骁勇善战慷慨就义的“她力量”是赵一曼，血乳交融谱写军民鱼水情的“她力量”是“沂蒙红嫂”；

在和平建设时期，钻研不懈被称为“生命天使”的“她力量”是林巧稚，维护法的精神追求公正平等的“她力量”是史良，感动几代中国人催人奋进的“她力量”是“中国女排”；

在当下，身执白甲奋战在抗疫一线的“她力量”是李兰娟、是陈薇，是千千万万的女性医护工作者，勇攀科技高峰追求科学真理的“她力量”是诺贝尔奖得主屠呦呦、是航天员刘洋，扎根基层奉献芳华的“她力量”是黄文秀、是张桂梅，是千千万万为战胜贫困而努力奋斗的优秀女性，而推动社会不断向前发展的“她力量”正是在各自岗位上不断拼搏的每一位中国女性！

如果你在自己所在岗位上表现突出，请告诉我们，如果你身边的女性朋友值得学习，也请告诉我们。

2021年6月至10月31日，全国妇联联合人民网举办的百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动正式启动，发现更多身边的“她力量”，让越来越多的职业女性展示巾帼风采，赶快行动起来吧！

■ 征集对象

共分三类：①全国巾帼文明岗代表；②全国巾帼建功标兵代表；③巾帼工匠代表（含全国五一劳动奖章获得者、省部级以上劳动模范、省部级“工匠人才”）。

■ 征集范围

围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，引领广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，呈现各地区、各领域的职业女性风采，传递时代精神，倡导女性积极向上、阳光正能量的生活方式，书写女性跟随时代潮流乘风破浪的奋斗精神，产生社会共鸣，引领女性励志向前。

■ 征集形式

妇联、工会、有关部委组织推荐、网上自荐、社会他荐等。

■ 报名方式

报名通过扫二维码登陆“人民网+”客户端报名页面，或点击网页报名链接（ >>>点击此处报名 ），按要求填写报名表，上传参选视频、文字通讯作品及图片，单位（或机构）推荐和个人申请需按要求下载【报名登记表】盖公章（或个人签字）后上传照片。

◆ 通过“人民网+”客户端报名请扫描下方二维码：

（“扫一扫”参与活动）

◆ 报名登记表下载地址：

http://download.people.com.cn/jiankang/nineteen16230329121.rar

■ 征集要求

1、全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵代表、巾帼工匠代表等故事征集需包括视频、文字通讯作品和图片三种形式。

2、征集的故事必须为原创，须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张。视频作品时长控制在3分钟以内，且像素不低于720*1280，不大于500MB；文字通讯作品以2000字为宜，个人（团队）工作照3至5张，像素应在800万像素以上，大小5MB至20MB，要求人物清晰、主题鲜明、故事情节和所有人物注释清楚，报送作品命名为：报送单位-报送类别-参选人员姓名（参选团队名称）-作品题目。

3、故事主人公必须遵纪守法，遵守社会公德和职业道德，无不良社会记录。

4、提交材料：①报名登记表（获得方式：扫二维码登陆“人民网+”客户端，或点击人民网报名链接，按页面提示填写报名信息，下载并提交报名登记表；②身份证正反照片；③视频；④文字通讯作品；⑤照片。

■ 活动流程

1、征集报名：通知发布日起至8月31日；

2、线上点赞：从征集上线起至10月底，征集作品在“人民网+”客户端和人民网专题进行展示和点赞；

3、专家评审：从征集上线起至9月30日，组织专家对征集作品进行评审打分，共评选出三类优秀作品共计300部；

4、线上发布：优秀作品将在人民网专题、“人民网+”客户端进行刊发展示，并在人民网微博、微信、抖音、快手等平台开展矩阵式传播。

发现更多身边的“她力量”，赶快行动起来吧！

我们正在等您！

（点击图片参与报名）

(责编：李源、吕骞)