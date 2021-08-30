人民网北京8月30日电 （记者李彤）在双碳目标下，氢能作为清洁能源的重要方式，被多省份写入了“十四五”发展规划中，获得越来越多的关注。有业界人士表示，氢能产业总体尚处于试点推广阶段，基础设施建设滞后。但随着技术革新带来的制氢成本下降，氢能产业发展正处在一个起步上升期。

据介绍，在制氢方面，根据二氧化碳的排放量，氢可以分为灰氢、蓝氢、绿氢。其中，可再生能源制氢被称作“绿氢”。我国具备发展“绿氢”良好的资源禀赋，随着近年来技术的进步，可再生能源的发电成本越来越具有竞争力。有媒体统计，截至2020年底，全国多个城市共颁布了40多项氢能产业专项政策。

有业界人士表示，氢的生产成本主要是对应可再生能源发电的成本，过去因为电的成本高，所以很少用可再生能源电力制氢。随着可再生能源电力成本下降，相对应制氢的成本也在随之下降。从长远发展看，要加快建立氢能管理体系，进一步探索研究行业标准、技术路线，围绕相关产业和基础设施加快布局。

“2021年或将称为绿氢商业化应用的元年，随着技术进步，可再生能源电力与电解水制氢成本持续下降。”联美控股总工程师武海滨表示，从技术上看，氢能相关的各种技术，尤其是上游的制氢技术，中游的储氢技术，以及应用端的燃料电池技术，在最近几年都有比较明显的进步，这为氢能产业化奠定了坚实的基础。产业链上的各个环节都在未雨绸缪，也是为了在将来的市场和技术竞争中处于有利的地位。

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