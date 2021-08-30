人民网记者 车柯蒙

初秋，贵阳花溪久安惠成茶叶种植场场长、久安乡久安村妇联副主席姚祖惠刚忙过一个采茶季。

1975年，姚祖惠出生于贵州省贵阳市花溪区久安村，那时的久安乡还是有名的产煤大乡。记者了解到，久安乡煤炭开采历史长达百年，煤产业鼎盛时期，大大小小煤窑多达400余家，全乡财政收入80%以上来自煤炭生产。

2011年，为保护贵阳市民的“水缸”，久安乡打响“关停煤窑、治理生态、恢复植被、拆违控违、污水治理”五大战役，依托当地的54000余株古茶树资源，探索茶产业发展新路径。

昔日煤山变茶山，矿工变茶农。在外创业的姚祖惠也在这时决定回乡种茶，为改变家乡面貌尽一份力。

姚祖惠在茶园里采茶。受访者供图

对姚祖惠来说，职业生涯的转型并非易事。

“还记得第一次做红茶时，先杀青揉捻再发酵，茶叶发酵坏了都没发红，最后以失败告终。但是我不甘心，在网上查资料，又开始重做，经过萎凋、揉捻、发酵、足干等工序，笫一次做出了红茶，这才开始真正走上了制茶之路。”姚祖惠说。

生产过程中，姚祖惠发现久安乡茶树种类繁多、品质参差不齐，亟需形成一套完整的工艺，让千年古茶既能保留地域香，又同时含有花香和枞香。

经过不断努力，姚祖惠研究出一款适合久安古树红茶的加工工艺。受访者供图

在姚祖惠看来，工艺讲究技术，既要结合市场需求，又要用好创新这把“金钥匙”。为了给久安古树红茶量身定制一款加工工艺，姚祖惠多次在网上查阅资料、到茶科所请教专业老师、经过反复实验研究，耗费近三十万的古树茶青，终于研究出一款适合久安古树红茶的加工工艺。2019年5月，她凭借该工艺一举夺得了贵州省第八届手工制茶技能大赛的二等奖，目前，这份制茶工艺正在申请专利。

姚祖惠告诉人民网记者，目前茶叶的年销售额达50万左右，随着产业的发展，茶厂正为越来越多的乡亲们提供就业岗位。“等专利申请下来，还要继续扩大生产规模，脚踏茶园，带领乡亲们走稳绿色发展的致富路，助力家乡经济发展。”姚祖惠说。

2020年1月，姚祖惠被贵州省人社厅评为2019年“贵州省技术能手”；同年3月，其所成立的贵阳花溪久安惠成茶叶种植场被贵州省农业农村厅评定为“省级示范家庭农场”；同年11月，姚祖惠被省委、省政府评为“贵州省劳动模范”；2021年5月，姚祖惠家庭被贵州省妇女联合会评为贵州省2021年度“五好家庭”。

谈及对新时代职业女性的理解，姚祖惠说：“对于女性来说，要兼顾家庭和事业并不容易。当代职业女性要自信自立、脚踏实地，在每一寸土地上发挥光和热。”在依托产业绿色转型的致富路上，无数巾帼奋斗者正共画乡村振兴幸福画卷，助力“绿水青山就是金山银山”的理念照进现实。

近期，全国妇联妇女发展部联合人民网举办了“百千万职业女性风采宣传展示”活动，向全社会公开征集全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表（含全国五一劳动奖章、全国五一巾帼标兵、省部级以上劳动模范、省部级“工匠人才”获得者）。

征集活动得到了社会各界的广泛关注，她们的故事，正引领激励着广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，也展现出各地区、各领域的新时代职业女性风采。

当前，征集报名仍在进行中，报名截止时间为8月31日。同时，“百千万职业女性风采宣传展示”专题页面也已正式上线，在“人民网+”客户端和人民网进行集中展示。来这里，一起发现更多身边的“她力量”，共同为“她风采”点赞助力！

“百千万职业女性风采宣传展示”专题

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(责编：王连香、高雷)