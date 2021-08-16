本报记者 杜海涛 王 珂 邱超奕 齐志明

据统计，我国上半年内需对经济增长的贡献率达80.9%，比一季度上升了4.9个百分点。

习近平总书记指出：“实施扩大内需战略，是当前应对疫情冲击的需要，是保持我国经济长期持续健康发展的需要，也是满足人民日益增长的美好生活的需要。”今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，牢牢把握扩大内需这个战略基点，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用，坚定不移促消费、稳投资，内需对经济增长的支撑作用逐步增强。

消费投资协同发力，国内需求持续恢复

第二届上海“五五购物节”引发了消费热潮。活动期间，上海市共举办380余项重点活动，线上线下实现消费7896亿元。其中，上海地区快递揽件量超6.5亿件，同比增长25%。

山东省平邑县经济开发区内机器轰鸣。今年以来，平邑县累计完成固定资产投资超140亿元，同比增幅显著。

国家统计局发布的数据显示：上半年，我国社会消费品零售总额达211904亿元，同比增长23%，比2019年同期增长9%，两年平均增长4.4%，比一季度加快0.2个百分点；全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%，两年平均增长4.4%，比一季度加快1.5个百分点。

——消费恢复态势更显著。

上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%，拉动经济增长约7.8个百分点。其中，二季度最终消费支出对经济增长贡献率为77.1%，拉动经济增长6.1个百分点。分领域看，上半年城镇市场稳定恢复，乡村市场加快复苏；商品零售稳中有升，餐饮消费加快恢复；网络销售保持较快增长，实体店铺经营持续向好。

“从数据可以看出，上半年消费恢复态势增强，消费需求稳步释放。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫说。

——投资拉动作用更强劲。

上半年，资本形成总额对经济增长贡献率为19.2%，拉动经济增长约2.4个百分点。其中，二季度资本形成总额对经济增长贡献率为13.2%，拉动经济增长1.0个百分点。分领域看，上半年高技术产业投资增势较好，民间投资稳步恢复，新项目开工加快。其中，基础设施投资同比增长7.8%，两年平均增速为2.4%，比一季度加快0.1个百分点。

“从上半年投资月度变化态势来看，投资呈现持续稳定恢复态势。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华说。

国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元表示，我国拥有超大规模市场优势，内需在经济发展中始终占有重要地位。要坚定实施扩大内需战略，把满足国内需求作为推动高质量发展的出发点和落脚点。通过发挥内需潜力，推动提振消费与扩大投资有效结合、相互促进，不仅能推动我国经济稳定增长，加快构建新发展格局，也能为全球经济复苏注入强劲动力。

辩证看待内需形势，我们有不少有利条件

对当前内需形势须辨证看待，一方面，要看到内需恢复仍不均衡，对一些困难宜早做准备，不能掉以轻心。消费方面，餐饮等接触型消费恢复过程仍受散发疫情影响，消费市场复苏基础仍需加强；投资方面，从经济规律看，制造业企业从盈利转化为投资往往需要一两年时间，此外，受大宗商品价格波动、国际市场不稳定不确定因素增加、海运成本上升等因素影响，一些企业投资扩产也有顾虑。

另一方面，更要看到，我国超大规模市场空间广阔，新动能发展活跃，进一步释放内需潜力，我们有不少有利条件。

——居民收入增长较快，扩消费后劲十足。

上半年，居民收入增长与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入同比实际增长12%，两年平均实际增长5.2%。二季度末，外出务工农村劳动力1.8亿人，基本恢复到2019年同期水平。

“当前，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，就业形势总体稳定，居民收入持续增长，有利于进一步扩大消费。”北京大学光华管理学院副教授唐遥表示，下半年，随着市场主体活力不断增长，居民收入增长仍将得到较好支撑，消费还将继续稳步恢复。

——新业态发展活跃，新动能不断释放。

上半年，在“双品网购节”“消费促进月”等促销活动带动下，各地区各部门引导线上线下深度融合，激发消费新动能。数据显示，上半年实物商品网上零售额同比增长18.7%，两年平均增长16.5%。

“电商消费、跨境电商消费是热点，对消费的拉动作用非常显著。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平表示，要瞄准消费新需求、新动向，抓住海外消费向国内回流的机遇，大力提升国内品牌的美誉度和服务品质，努力扩大销售。

中国社科院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华建议，要依托“互联网+”，加快电商、快递进村，构建农产品上行渠道，完善工业品下乡与农产品进城双向流通渠道，增强新动能支撑力。

——制造业效益好转，稳投资基础扎实。

今年1至5月，规模以上工业企业利润总额同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。上半年，高技术产业投资同比增长23.5%，两年平均增长14.6%，比一季度加快4.7个百分点。其中，高技术制造业投资增长29.7%，高技术服务业投资增长12%。

“高技术产业投资增速明显高于全部投资，表明在创新驱动发展战略引领下，我国经济结构持续优化，增长新动能不断发展壮大。”中国社科院经济研究所宏观经济学研究室副主任汤铎铎说。

国家信息中心经济预测部产业室副主任魏琪嘉表示，既要促进项目开工落地，也要强化项目储备，加强对制造业投资的要素保障。要从土地、资金、财政、税收等方面强化激励保障力度，加快打造一批新兴产业应用场景，带动先进制造业产业集群建设。

因势利导精准施策，让内需复苏基础更稳固

在青岛胶东临空经济示范区，天时航空大数据计算处理中心及航材仓储物流项目建设热火朝天。今年10月该项目建成投产后，将成为我国最大的实景三维数据处理存储中心。目前，青岛胶东临空经济示范区已引进了44个项目、总投资468亿元，一个以航空运输为基础、航空关联产业为支撑的现代化生态智慧空港城已初具雏形。

当前，我国经济持续稳定恢复、稳中向好。各地区各部门要针对市场状况因势利导、精准施策，让内需复苏基础更稳固。

——深挖市场潜力，推动消费升级。

服务业是极具潜力的消费领域。随着线上化、数字化向更多场景延伸，文化、娱乐、体育等行业发展机遇增多。

国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵认为，5G、人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等前沿技术在实践中寻找更多消费场景应用，进一步缩短了新技术与消费者的距离。应注重培育更多新型消费主体，增加新型服务消费供给，形成新的消费市场增长点。

——瞄准重点领域，拓展投资空间。

从长期看，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化都有巨大的投资空间；推动城市基础设施更新改造、实施乡村振兴战略、优化和稳定产业链供应链、加快传统产业转型升级也蕴藏着很大的投资潜力。

“要将投资优先向公共卫生体系、物资储备体系等短板领域倾斜，推动高科技、新基建等新的增长点以及医疗、教育、环保等民生工程建设。”国务院发展研究中心宏观经济研究部部长陈昌盛表示，一方面，要补上水电气热、教育医疗等民生领域短板，支持老旧小区设施改造；另一方面，财政资金要继续向民生领域倾斜，增强投资支撑力。

——优化营商环境，增强投资活力。

“要毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，营造公平竞争市场环境。”陈昌盛建议，更好激发民间投资活力，要落实改善和优化营商环境的各项措施，通过加大简政放权力度和减少行政审批环节，激发广大企业的投资积极性。同时，要做好资金、用地等要素保障服务，畅通投资渠道。

专家表示，下半年，随着经济运行持续稳定恢复，内生动力不断增强，市场主体更加活跃，内需潜力将得到进一步释放，为经济增长注入更强动力，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)