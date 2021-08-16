复兴号高寒动车组首次试跑我国最东端高铁
2021年08月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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新华社哈尔滨8月15日电 （记者王君宝）8月15日7时50分，牡佳高铁联调联试现场首组CR400BF—G型复兴号高寒动车组从牡丹江站缓缓驶出，这是复兴号高寒动车组首次参与牡佳高铁联调联试，也是复兴号高寒动车组首次在我国最东端高寒高铁线路试跑。
牡佳高铁位于黑龙江省东部地区，沿线经过牡丹江市、鸡西市、七台河市、双鸭山市、佳木斯市等地，线路全长370余公里，设计时速为250公里，是目前黑龙江省境内里程最长的高铁线路。牡佳高铁联调联试指挥部方面介绍，此次试跑的时速350公里复兴号高寒动车组拥有耐低温、耐冰雪的“绝技”，可在零下40摄氏度的环境下运行。
牡佳高铁联调联试自6月10日启动以来，分别进行了动车组逐级提速试验、信号系统测试试验等内容，经过轨道、通信、灾害监测等系统的动态检测和调试，使各系统和整体系统功能得到了优化。目前，动态检测试验已基本完成，满足试运行条件。
铁路部门介绍，牡佳高铁联调联试结束后，将转入运行试验阶段，为后续全线开通运营奠定基础。
《 人民日报 》（ 2021年08月16日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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